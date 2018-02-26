Ученые разрабатывают датчики для ускорения выздоровления пациентов с инсультом

В США научные сотрудники разрабатывают переносные датчики, которые помогут ускорить процесс выздоровления для пациентов с инсультом.

По словам источника, эти датчики могут постоянно отправлять информацию медицинским работникам.

Команда специалистов, которая разрабатывает новую систему, говорит, что она может позволить терапевтам более внимательно следить за эффективностью лечения.

Подробную информацию об исследовании опубликовали на недавнем ежегодном собрании Американской ассоциации содействия развитию науки в Техасе.

«… датчики могут оценить, работают или нет конкретные мышечные группы, они действительно могут определить области, затронутые инсультом…», — рассказал один из исследователей.

Задача для ученых заключалась в том, чтобы упаковать много электроники на небольшой гибкий материал и по-прежнему сделать его удобным для пациента, чтобы носить его в течение длительного времени.

«Это почти механически незаметно для пациента, который носит устройство», — отметил разработчик Джон Роджерс из Северо-западного университета в Чикаго.

К концу 2018 года исследовательская группа будет иметь больше информации, чем когда-либо прежде, о восстановлении после инсульта.

Ученые полагают, что их исследование может изменить способ лечения пациентов в будущем.