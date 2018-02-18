Ученые выдвинули теорию, объясняющую, как рыбы вышли на сушу

Ученые выдвинули теорию, объясняющую, как рыбы вышли на сушу

Ученые давно определили, что рыбы «вышли» на суш 400 миллионов лет тому назад. Благодаря этому жизнь получила свое распространение. Появились новые виды, разнообразие которых мы наблюдаем и сейчас. Но до сих пор ученые не могут понять, что заставило рыб в свое время поменять ареал обитания и высадиться на сушу. Недавно была выдвинута теория, согласно которой все дело в приливе. Ученые допускают, что в древние времена об был более мощным, чем сейчас. Таким образом, благодаря ему рыб начало выбрасывать на берег. Это спровоцировало эволюционный скачок, так как рыбы начали приспосабливаться к поменявшимся условиям. Это и привело к заселению суши, информирует supreme2.ru.

Также была выдвинута гипотеза, что рыбы эволюционировали из-за пересыхания водоемов. Им не хватало воды, но все же было достаточно растительной пищи. Эта теория не противоречит первой. Ученые предположили, что после отлива многие морские обитатели оставались на суше, так как не могли попасть назад. Они находились в мелких лужах и вполне логично, что приспосабливались в таких условиях.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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