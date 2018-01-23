Ученые рассказали, чем опасно управление климатом

О том, что климат меняется, уже все знают. Это та информация, правдивость которой не вызывает вопросов и сомнений. На фоне глобального потепления все чаще слышаться призывы к изобретению способов регуляции климата. По мнению многих специалистов, это поможет избежать последствий того, что происходит сейчас. Но у такой идеи есть и многочисленные противники. Есть специалисты, которые уверены, что такой подходи может привести к большим проблемам, поэтому в вопросы климата лучше вмешиваться умеренно, информирует supreme2.ru.

Американские ученые создали компьютерное моделирование ситуации, в которой ведется искусственное снижение температуры на планете. Таким образом, удалось спрогнозировать последствия таких действий человечества. Были сделаны выводы, что снижение температуры не так полезно, как об этом можно было бы подумать. Возможно, в одних регионах такие меры и могут изменить обстановку. Но в то же время, в районе Амазонии в такой ситуации образуется пустыня. В других районах планеты начнут вымирать животные, для которых снижение температурного режима может оказаться смертельным. Поэтому лучше человеку не вмешиваться в уже существующий климат.