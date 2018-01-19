Ученые раскрыли тайну рождения космической пыли

космос

Зерна космической пыли, из которой сформировались Земля и другие планеты, возникают в останках сверхновых не сразу, а через несколько лет после взрыва звезды.

Об этом заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Science Advances, передает РИА Новости.

«Когда этот процесс начинается, пыль непрерывно формируется на протяжении нескольких лет и накапливается в туманности, что полностью соответствует тому, как много пыли астрономы обычно находят в окрестностях взорвавшихся звезд. Чем больше мы узнаем о том, как возникает эта пыль, тем лучше мы понимаем историю эволюции Вселенной», — заявил Нань Лю (Nan Liu) из Института науки Карнеги в Вашингтоне (США).

Сверхновые вспыхивают в результате гравитационного коллапса массивных звезд, когда тяжелое ядро сжимается и создает волну разрежения, выбрасывающую легкое вещество внешних слоев светила в открытый космос. В результате образуется светящаяся газовая туманность, которая продолжает расширяться некоторое время после взрыва.

За последние годы ученые фиксировали и активно изучали сотни вспышек сверхновых, что помогло узнать много нового о том, как рождаются элементы тяжелее железа, как могла возникнуть Солнечная система и какую роль сверхновые играют в эволюции галактик.

Как отмечает Лю, главной загадкой сверхновых до сих пор остается вопрос о том, где именно и как формируются зерна, из которых впоследствии возникают облака газа и пыли, где рождаются новые звезды.

Часть астрономов считает, что большая часть этих «стройблоков планет» возникает практически сразу после взрыва светила, но другие предполагают, что они формируются еще до смерти звезды — в то время, когда она превращается в красного гиганта и выбрасывает в космос огромное количество материи.

Лю и его коллеги попытались разрешить эти споры необычным образом – они не стали следить за сверхновыми, а проанализировали состав примитивных астероидов, упавших на Землю. По словам планетологов, в этих астероидах есть микроскопические зерна углеродной пыли, которые возникли еще до того, как зажглось Солнце.

Как они связаны со сверхновыми? Дело в том, что доли изотопов некоторых химических элементов — кремния, титана и ванадия — зависят от того, в какой части туманности возникли зерна. К примеру, доля кремния-28 указывает на то, как близко они находились к эпицентру взрыва, а соотношение долей нестабильных ванадия-49 и титана-49 – на время рождения.

Так что ученые измерили доли кремния и продуктов распада изотопов металлов в крупном метеорите, упавшем в окрестностях австралийского города Мурчисон в 1969 году.

Эти замеры показали, что будущие «стройблоки» планет возникли не сразу после взрыва сверхновой или до него, а примерно через два года после смерти звезды. Замедленное формирование пыли, как считают ученые, может особым образом сказываться на химическом составе будущих планет. Это предположение астрономы планируют проверить в ближайшем будущем, наблюдая за реальными сверхновыми.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Ракета-носитель взорвалась в КитаеРакета-носитель взорвалась в Китае
Искусственный интеллект превзошел человека в чтении и понимании текстаИскусственный интеллект превзошел человека в чтении и понимании текста
В Великобритании создали робота для помощи слесарям (ФОТО, ВИДЕО)В Великобритании создали робота для помощи слесарям (ФОТО, ВИДЕО)
Ученые нашли причину внезапного исчезновения ацтековУченые нашли причину внезапного исчезновения ацтеков
В Китае построили самый большой в мире очиститель воздуха (ФОТО)В Китае построили самый большой в мире очиститель воздуха (ФОТО)
Блок рекламы


Похожие новости
Ученые создали тест, диагностирующий восемь видов рака по анализу кровиУченые создали тест, диагностирующий восемь видов рака по анализу крови
Ученые показали, как работает мозг человека (ВИДЕО)Ученые показали, как работает мозг человека (ВИДЕО)
Ученые создали молекулу, которая запускает в раковых клетках клеточное самоубийствоУченые создали молекулу, которая запускает в раковых клетках клеточное самоубийство
Ученые нашли причину внезапного исчезновения ацтековУченые нашли причину внезапного исчезновения ацтеков
Ученые поставили под сомнение связь землетрясений с фазами ЛуныУченые поставили под сомнение связь землетрясений с фазами Луны
Ученые обнаружили нейронные связи креативного мышленияУченые обнаружили нейронные связи креативного мышления
На Луне ученые обнаружили лавовые трубки, которые могут быть заполнены льдомНа Луне ученые обнаружили лавовые трубки, которые могут быть заполнены льдом
В NASA успешно испытали новую систему космической навигации В NASA успешно испытали новую систему космической навигации
Ученые назвали первый признак развития болезни АльцгеймераУченые назвали первый признак развития болезни Альцгеймера
Ученые назвали последствия взрыва всех ядерных реакторов ЗемлиУченые назвали последствия взрыва всех ядерных реакторов Земли
Последние новости
Подгружаем последние новости