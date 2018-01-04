Ученые обнаружили свидетельства относительно первых людей, которые колонизировали Северную Америку

Ученые, которые исследовали ДНК доисторического ребенка, обнаружили, что она принадлежит к первейшим колонизаторам Америки.

Эти выводы свидетельствуют о том, что Аляска, вероятно, была заселена 25 000 лет назад, на 10 000 лет раньше, чем по предположениям многих археологов, – информирует издание The Independent .

«Это древнейшие из до сих пор обнаруженных свидетельств относительно коренных американцев», – сказал профессор Эске Виллерслев, эволюционный генетик Кембриджского университета, Великобритания, который стал соавтором исследования.

«Тот факт, что это самая старая популяция со всех других известных индейских групп, делает ее очень важным открытием в определении того, как колонизировалась Америка», – написал он в исследовании, опубликованном журналом Nature.

Ученые назвали эту новую популяцию «древние берингианцы», и до сих пор они известны только одним представителем, изученным исследователи.

Эта находка известна как «Xach'itee'aanenh T'eede Gaay», или девочка-солнце. Останки древней берингианской девочки дали профессору Виллерслеву и его коллегам широкое представление об американской предыстории.

Ребенок жил 11 500 лет назад в месте под названием Upward Sun River на Аляске.

Сравнение генетических сходств и различий с другими древними и современными людьми позволило ученым переместить древних людей из Азии в Северную Америку на более раннюю дату их существования.

Их анализ дал возможность предположить, что древние берингианцы и предки других коренных американцев происходят от одной популяции, которая существовала примерно 25 000 лет назад.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK