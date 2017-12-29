NASA опубликовало снимки зимнего Марса (ФОТО)

Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало фотографии зимнего Марса, сделанные с автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter.

В агентстве сообщили, что снижение температуры трансформирует внешний вид зимнего Марса. Так, углекислый газ из атмосферы превращается в сухой лед, который охватывает марсианскую поверхность и образует различные узоры.

С приходом "весны" сухой лед начинает трескаться и испаряться, после чего поверхность красной планеты снова меняет свой облик.

Однако на Южном полюсе зимнего Марса температура остается низкой, поэтому "зима" в этом районе планеты продолжается весь год.