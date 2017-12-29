NASA опубликовало снимки зимнего Марса (ФОТО)
Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало фотографии зимнего Марса, сделанные с автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter.
В агентстве сообщили, что снижение температуры трансформирует внешний вид зимнего Марса. Так, углекислый газ из атмосферы превращается в сухой лед, который охватывает марсианскую поверхность и образует различные узоры.
С приходом "весны" сухой лед начинает трескаться и испаряться, после чего поверхность красной планеты снова меняет свой облик.
Однако на Южном полюсе зимнего Марса температура остается низкой, поэтому "зима" в этом районе планеты продолжается весь год.
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Наука и техника
29.12.2017 07:55