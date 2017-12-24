Китайские ученые: искусственный интеллект учит детей лучше, чем репетиторы

Китайские ученые: искусственный интеллект учит детей лучше, чем репетиторы

Алгоритмы китайского стартапа Yixue Education быстро находят пробелы в знаниях учеников, и составляют программу подготовки к университетским экзаменам.

Об этом сообщает cryptellect.net.

В Китае очень серьезно относятся к поступлению в ВУЗы — там считается, что светлое будущее для ребенка возможно, только если он поступит в престижное учебное заведение. Поэтому в стране процветает профессия репетиторов, которые готовят детей к китайскому аналогу ЗНО. Стартап Yixue Education готовится перевернуть эту ситуацию, утверждая, что «компьютерный репетитор» справится с задачей намного лучше.

Было проведено тестирование искусственного интеллекта Yixue Education и учителей с 17-летним опытом работы. Они работали с 78 учениками, под присмотром местного отдела образования и независимых интернет-аналитиков.

За четыре дня активных занятий с искусственным интеллектом Yixue Education ученики улучшили свои показатели по математическим тестам на 36,13 баллов. При этом после обучения с репетиторами в течение того же времени успешность составила 26,18 баллов.
Примечательно, что созданная программа может адаптироваться под любой язык и любую программу обучения. Уже сейчас у Yixue есть 100 000 клиентов на платной подписке, 10 000 из которых платят минимум полторы тысячи долларов за пользование платформой.




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