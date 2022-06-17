Искусственный интеллект помог найти один из древнейших очагов для приготовления пищи

Ученые разработали новую технологию с использованием искусственного интеллекта, которая позволяет им обнаружить локации, в которых в древности располагались очаги. С помощью этой технологии исследователи обнаружили очаг возрастом миллион лет в Израиле, который может быть одной из первых локаций для приготовления пищи, сообщает Artnet.