Искусственный интеллект помог найти один из древнейших очагов для приготовления пищи

С помощью новой технологии исследователи могут идентифицировать локации возрастом до миллиона лет, информирует ZN.ua.

Искусственный интеллект помог найти один из древнейших очагов для приготовления пищи
Древние люди могли использовать огонь для приготовления пищи миллион лет назад
© Naked Science

Ученые разработали новую технологию с использованием искусственного интеллекта, которая позволяет им обнаружить локации, в которых в древности располагались очаги. С помощью этой технологии исследователи обнаружили очаг возрастом миллион лет в Израиле, который может быть одной из первых локаций для приготовления пищи, сообщает Artnet.


Фаина Ваулина, ZN.ua





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