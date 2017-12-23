К Земле летит новый астероид
Астероид 2015 TB-145, напоминающий по форме череп, приближается к Земле.
На минимальное расстояние к планете он подойдет в 2018 году, сообщает портал
Размер астероида составляет от 625 до 700 метров, а период вращения – около трех часов. При этом его поверхность отражает лишь около шести процентов солнечного света.
Небесное тело приблизится к Земле в ноябре 2018 года.
Предыдущее сближение астероида с Землей произошло в октябре 2015 года. Небесное тело пролетело от нашей планеты на расстоянии всего в 1,3 расстояния от Земли до Луны. В следующем году оно пролетит немного дальше от нас.
По прогнозам ученых, следующее сближение астероида 2015 TB-145 с нашей планетой произойдет лишь в 2088 году.
Напомним, 1 сентября 2017 года огромный астероид Флоренс пролетел в 7 млн километрах от Земли. Тогда в NASA отметили, что так близко к Земле столь крупные астероиды (диаметр − 4,4 км) еще не приближались.
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Наука и техника
23.12.2017 17:56