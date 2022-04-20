Видео задержания "любительницы русского мира" в Днепре: первые подробности

Видео задержания "любительницы русского мира" в Днепре: первые подробности

Переселенка из Лисичанска, которая выехала в Днепр из-за войны ждала, когда в её родной город войдут "ополченцы" и она сможет вернуться домой, девушку задержали.

Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

Об этом любительница "русского мира" рассказывала в совместном прямом эфире с жителем оккупированной Луганской области в Instagram.

На вопрос девушки "Так ты сюда не собираешься?", парень заявляет, что приедет только тогда, когда "здесь будет россия".

Переселенку очень волновал вопрос, когда так называемое "ДНР" "войдет" в город сможет ли она семьей вернуться обратно, ведь долгое время жила в Харькове. Но россиянин успокоил её, что раз прописка есть - проблем не будет.

Сепаратистку задержала группа «Варта Дніпра» АНД района и передала сотрудникам правоохранительных органов.


Алексей Ионов, politeka.net

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