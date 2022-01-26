Оккупанты ранили двух военных на Донбассе

С начала суток зафиксировано пять нарушений режима тишины.

С начала суток на Донбассе со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В сторону Авдеевки оккупанты открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от Марьинки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Широкиного роSSийские наемники совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Около населенного пункта Пищевик роSSийские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Они находятся в лечебных заведениях. Состояние здоровья одного военнослужащего удовлетворительное, другого – тяжелое.

Напомним, за прошедшие сутки, 24 января, в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны роSSийских оккупантов – возле Причепиловки.