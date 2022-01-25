Ляшко: Новая волна ковида в Украине пройдет спокойнее предыдущих

При этом количество случаев будет, как минимум, вдвое больше по сравнению с прошлой волной.

Новая волна коронавирусной болезни, связанная с распространением в мире нового штамма коронавируса омикрон, пройдет в Украине спокойнее предыдущих.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы прогнозируем, что количество случаев будет, как минимум, вдвое больше по сравнению с волной, которая была в октябре-ноябре. В то же время госпитализаций будет меньше, количество смертей должно должна быть также меньше", - сказал Ляшко сегодня на пресс-конференции по итогам заседания Кабмина.

Министр отметил: количество новых случаев заболевания COVID-19 в Украине растет примерно вдвое неделя к неделе. При этом количество госпитализаций растет всего на 5%.

Он также сообщил, что, согласно математическому моделированию, благодаря вакцинации удалось избежать около 18 тыс. смертей от ковида.

Напомним, штамм коронавируса омикрон обнаружен уже в 17 украинских областях, но он пока не доминирует в Украине.