Канада может предоставить Украине оружие для терробороны, – СМИ

Канада рассматривает отправку стрелкового оружия.

Канада может предоставить Украине оружие для терробороны, – СМИ

Канада может направить в Украину стрелковое оружие и военное снаряжение на фоне угрозы вторжения РоSSии.

Об этом пишет Европейска правда с ссылкой на телекомпанию CBC.

Канадский премьер Джастин Трюдо во время объявления о предложении кредита Украине в объеме до 120 млн канадских долларов, намекнул и на дополнительную военную помощь.

Как пишет телеканал, речь идет о поддержке в оснащении новых украинских сил территориальной обороны.

Согласно информации двух информированных источников, Канада рассматривает для отправки в Украину стрелковое оружие, а также защитные жилеты и очки. Эти предметы должны стать частью пакета как летального, так и нелетального снаряжения.

Решение о пакете помощи не принято. Однако источники сообщили, что объявление ожидается после виртуального заседания канадского правительства на следующей неделе.

Пришлет ли Канада дополнительные военные силы, чтобы помочь с подготовкой отрядов самообороны, пока неизвестно.

Канада является крупнейшим западным поставщиком военных инструкторов для подготовки военных в Украине.

Напомним, Министерство обороны заявило, что постоянная численность Сил территориальной обороны (ТРО) будет составлять 10 тысяч человек, но по штату особого периода подразделения могут насчитывать более 130 тысяч.

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