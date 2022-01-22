Страны Балтии передадут Украине ракетные комплексы Stinger и Javelin

"Мы искренне надеемся, что Украина не столкнется с необходимостью использовать это оборудование и призываем РоSSию воздержаться от агрессивного поведения".

Страны Балтии передадут Украине ракетные комплексы Stinger и Javelin
Фото: army.mil

Латвия, Литва и Эстония решили предоставить Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin в ответ на агрессивные действия РоSSии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявления министерств обороны балтийских государств.

Отмечается, что страны Балтии решили ответить на нужды Украины и оказать дополнительную оборонную помощь, учитывая усиленное военное давление РоSSии на Украину и ее границы.

"Эстония предоставит противотанковые ракеты Javelin, а Латвия и Литва предоставят зенитные ракеты Stinger и сопутствующее оборудование для укрепления военного потенциала Украины", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что эта помощь предоставляется после разрешения правительства Соединенных Штатов передать третьей стороне оборудование американского производства.

"Мы искренне надеемся, что Украина не столкнется с необходимостью использовать это оборудование, и призываем РоSSийскую Федерацию воздержаться от агрессивного и безответственного поведения", - говорится в заявлении.

Напомним, Великобритания на этой неделе отправила в Украину 2 тыс. единиц противотанкового оружия и около 30 элитных военнослужащих, которые будут обучать украинских военных. На фоне угрозы нового роSSийского вторжения Чехия также намерена предоставить Украине боеприпасы калибра 152 мм для тяжелой артиллерии.

США также заявили, что передадут Украине вертолеты, назначавшиеся Афганистану.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
НАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 годаНАТО пригласило Украину присоединиться к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 года
Из-за утечки химикатов в Горловке РоSSия может расширить агрессию против Украины, – разведка МинобороныИз-за утечки химикатов в Горловке РоSSия может расширить агрессию против Украины, – разведка Минобороны
В РоSSии задержан художник, создавший арт-объект в виде огромной фекалииВ РоSSии задержан художник, создавший арт-объект в виде огромной фекалии
РоSSия перебрасывает ракетные комплексы "Искандер" с Дальнего Востока к границе Украины, - CITРоSSия перебрасывает ракетные комплексы "Искандер" с Дальнего Востока к границе Украины, - CIT
Кибератака дополняет картину подготовки к крупномасштабной агрессии РоSSии, – Бильдт.Кибератака дополняет картину подготовки к крупномасштабной агрессии РоSSии, – Бильдт.
Блок рекламы


Похожие новости
Нидерланды не имеют политических препятствий для предоставления Украине летального оружияНидерланды не имеют политических препятствий для предоставления Украине летального оружия
Германия запретила Эстонии передавать Украине оружие немецкого происхожденияГермания запретила Эстонии передавать Украине оружие немецкого происхождения
СБУ: За волной псевдоминирований стоит РоSSия, чтобы расшатать ситуацию в Украине изнутриСБУ: За волной псевдоминирований стоит РоSSия, чтобы расшатать ситуацию в Украине изнутри
Германия получила от Эстонии запрос на передачу Украине гаубиц, произведенных в ГДРГермания получила от Эстонии запрос на передачу Украине гаубиц, произведенных в ГДР
"Кроме армии, каждый украинец будет бороться за защиту своей земли", – Зеленский"Кроме армии, каждый украинец будет бороться за защиту своей земли", – Зеленский
Глава МИД Британии предупредила, что РоSSию в Украине ждет новая ЧечняГлава МИД Британии предупредила, что РоSSию в Украине ждет новая Чечня
США развенчали роSSийские дезинформационные выдумки об УкраинеСША развенчали роSSийские дезинформационные выдумки об Украине
США передадут Украине вертолеты, предназначавшиеся для АфганистанаСША передадут Украине вертолеты, предназначавшиеся для Афганистана
Жовква и глава представительства НАТО в Украине говорили о саммите в МадридеЖовква и глава представительства НАТО в Украине говорили о саммите в Мадриде
В Украине в преступлениях против журналистов подозревают 64 человекаВ Украине в преступлениях против журналистов подозревают 64 человека
Последние новости
Подгружаем последние новости