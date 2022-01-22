Страны Балтии передадут Украине ракетные комплексы Stinger и Javelin

"Мы искренне надеемся, что Украина не столкнется с необходимостью использовать это оборудование и призываем РоSSию воздержаться от агрессивного поведения".

Латвия, Литва и Эстония решили предоставить Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin в ответ на агрессивные действия РоSSии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявления министерств обороны балтийских государств.

Отмечается, что страны Балтии решили ответить на нужды Украины и оказать дополнительную оборонную помощь, учитывая усиленное военное давление РоSSии на Украину и ее границы.

"Эстония предоставит противотанковые ракеты Javelin, а Латвия и Литва предоставят зенитные ракеты Stinger и сопутствующее оборудование для укрепления военного потенциала Украины", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что эта помощь предоставляется после разрешения правительства Соединенных Штатов передать третьей стороне оборудование американского производства.

"Мы искренне надеемся, что Украина не столкнется с необходимостью использовать это оборудование, и призываем РоSSийскую Федерацию воздержаться от агрессивного и безответственного поведения", - говорится в заявлении.

Напомним, Великобритания на этой неделе отправила в Украину 2 тыс. единиц противотанкового оружия и около 30 элитных военнослужащих, которые будут обучать украинских военных. На фоне угрозы нового роSSийского вторжения Чехия также намерена предоставить Украине боеприпасы калибра 152 мм для тяжелой артиллерии.

США также заявили, что передадут Украине вертолеты, назначавшиеся Афганистану.