Зеленский в интервью Washington Post: "Почему не вводят санкции сейчас, а ждут эскалации?"

"Зачем вам санкции после того, как мы потеряем всю территорию?"

Президент Украины Владимир Зеленский снова подчеркнул, что поддерживает введение антироSSийских санкций сейчас, до начала нового вторжения.

В интервью Washington Post он поделился, что разговаривал с одним из мировых лидеров и спросил его: "Почему вы поддерживаете санкции против РоSSии в случае вторжения в Украину? Зачем вам санкции после того, как мы потеряем всю территорию?".

Он добавил, что сегодня наши партнеры говорят о новом вторжении и о том, что в случае мощной эскалации будут мощные санкции.

"Но если мы говорим о санкционной политике и возможности эскалации, то вопрос: почему вы не вводите санкции сейчас, а ждете их после эскалации?" – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что санкции считаются превентивной мерой, поскольку их можно ввести, а затем отменить. И в случае нового вторжения РоSSии Запад наложит ограничительные меры, но при этом Украина уже может потерять еще больше территории.

"Когда вы введете санкции, что будет делать РоSSия? Поэтому, если вы даже вводите мощные санкции, они (россияне. – Ред.) посмотрят и скажут: "Слушай, мы можем с этим справиться, мы можем продолжать, как было". Я думаю, это неправильно", – считает президент Украины.

Он добавил, что не понимает, почему мир не должен объединяться вокруг введения ограничительных мер.

Напомним, президент Украины и раньше отмечал, что санкции против РФ следовало бы ввести еще до начала ею новой волны военного вторжения.