Зеленский прибыл в Польшу
Президенты Украины и Польши проведут переговоры.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Отмечается, что президент Польши Анджей Дуда примет Зеленского в государственной резиденции "Висла".
Главы государств проведут ряд встреч в формате с глазу на глаз и в широком составе и обсудят весь спектр важных для обеих стран вопросов и общих вызовов.
Основной темой остаются вопросы безопасности.
Напомним, в последний раз Зеленский и Дуда виделись 20 декабря в резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области во время саммита Люблинского треугольника с участием президентов Украины, Польши и Литвы.
В ходе встречи была подписана общая декларация, в которой зафиксирована четкая поддержка членства Украины в ЕС и НАТО.