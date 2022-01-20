Зеленский прибыл в Польшу

Президенты Украины и Польши проведут переговоры.

Зеленский прибыл в Польшу
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что президент Польши Анджей Дуда примет Зеленского в государственной резиденции "Висла".

Главы государств проведут ряд встреч в формате с глазу на глаз и в широком составе и обсудят весь спектр важных для обеих стран вопросов и общих вызовов.

Основной темой остаются вопросы безопасности.

Фото: president.gov.ua

Напомним, в последний раз Зеленский и Дуда виделись 20 декабря в резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области во время саммита Люблинского треугольника с участием президентов Украины, Польши и Литвы.

В ходе встречи была подписана общая декларация, в которой зафиксирована четкая поддержка членства Украины в ЕС и НАТО.

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