Зеленский прибыл в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу .

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что президент Польши Анджей Дуда примет Зеленского в государственной резиденции "Висла".

Главы государств проведут ряд встреч в формате с глазу на глаз и в широком составе и обсудят весь спектр важных для обеих стран вопросов и общих вызовов.

Основной темой остаются вопросы безопасности.

Фото: president.gov.ua

Напомним, в последний раз Зеленский и Дуда виделись 20 декабря в резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области во время саммита Люблинского треугольника с участием президентов Украины, Польши и Литвы.