Экс-замминистра соцполитики заподозрили в причастности к подделке данных о вакцинации

Схема якобы действовала на базе детского диагностического центра.

Фото: ssu.gov.ua

Национальная полиция сообщила бывшему заместителю министра социальной политики о подозрении во внесении фейковых данных о вакцинации от COVID-19 в систему Helsi.me.

Об этом сообщается на сайтах полиции, СБУ и Киевской городской прокуратуры.

Следствие считает, что бывшая чиновница вместе с несколькими другими лицами участвовала в схеме подделки свидетельств о вакцинации граждан от COVID-19. По данным ряда СМИ, в частности, Украинской правды и УНН, это Александра Чуркина, которая работала в Минсоце в 2017-2019 годах.

Кроме нее, подозрение получили руководительница Киевского детского диагностического центра, один из врачей этого медицинского учреждения и бывшая советница заместителя главы КГГА.

Две участницы группы искали потенциальных клиентов и принимали от них заказы, после чего передавали данные о заказчиках директору учреждения здравоохранения, которое направляло соответствующие списки врачу.

Стоимость услуг составила 250 долларов с человека.

Схема действовала более восьми месяцев.

Всем четырем сообщили подозрение по ч. 3 ст. 362 УКУ – несанкционированные действия с информацией в реестрах.

Директору медицинского учреждения, кроме того, инкриминировали взяточничество (ч. 3 ст. 368 УКУ). Следствие считает, что она заставляла врачей платить "дань" за работу в заведении. Правоохранители задокументировали вымогательство и получение 46 тыс. гривен. После очередной передачи неправомерной выгоды в размере 30 тыс. грн ее задержали.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

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