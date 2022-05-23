Создана база данных роSSийских командиров, которые участвуют в войне в Украине

У многих обнаружены долги, некоторые – родились в Украине, информирует ZN.ua.

Создана база данных роSSийских командиров, которые участвуют в войне в Украине
"Проект" собрал данные о 166 роSSийских командирах
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РоSSийское издание «Проект» составило базу данных с информацией о подразделениях войск РФ, которые участвуют в войне в Украине, а также их командирами. Всего в ней собрана информация о 166 командирах и 150 подразделениях, они представляют 53 региона РоSSии.

Поиск по базе можно осуществлять по региону дислокации, направлению наступления, войскам, военному округу, а также званию командира. Так, «Проекту» известна информация о 72 генералах и адмиралах, 69 полковниках и 16 подполковниках. Интересно, что у многих из них обнаружены долги, а также родственные связи в Украине. Некоторые – родились в нашей стране.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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