РоSSия может размещать войска в Беларуси под видом учений для атаки Украины с севера, - Госдеп

Белорусские власти в "частном порядке" предупредили о неприемлемости такого соучастия.

РоSSия может размещать войска в Беларуси под видом учений для атаки Украины с севера, - Госдеп
Союзна рішучість
Фото: Міноборони Білорусі/УП

США обеспокоены перемещением роSSийских войск в Беларусь, которые проходят якобы под видом регулярных совместных военных учений.

Об этом на брифинге вечером 18 января сообщил представитель Государственного департамента.

"Выбор времени (для учений. – Ред.) примечателен, и, конечно, вызывает обеспокоенность, что РоSSия может иметь намерения размещения войск в Беларуси под видом совместных учений, чтобы, возможно, атаковать Украину с севера", – заявил он.

В Госдепе добавили, что предупреждали белорусские власти "в частном порядке" о неприемлемости соучастия Беларуси в таком возможном нападении.

Напомним, совместные военные учения РоSSии и Беларуси "Союзная решительность" состоятся 10-20 февраля, но роSSийские вооруженные силы и техника уже начали заезжать.

РоSSияне с белорусами, по словам Александра Лукашенко, будут отрабатывать противостояние "силам Запада и Украины".

Территория учений – юг Беларуси, то есть рядом с украинской границей, а также запад Беларуси – около Польши и Литвы, которые являются членами НАТО. Количество военных, которые будут задействованы, пока не известно.

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