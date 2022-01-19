РоSSия может размещать войска в Беларуси под видом учений для атаки Украины с севера, - Госдеп

Белорусские власти в "частном порядке" предупредили о неприемлемости такого соучастия.

США обеспокоены перемещением роSSийских войск в Беларусь , которые проходят якобы под видом регулярных совместных военных учений.

Об этом на брифинге вечером 18 января сообщил представитель Государственного департамента.

"Выбор времени (для учений. – Ред.) примечателен, и, конечно, вызывает обеспокоенность, что РоSSия может иметь намерения размещения войск в Беларуси под видом совместных учений, чтобы, возможно, атаковать Украину с севера", – заявил он.

В Госдепе добавили, что предупреждали белорусские власти "в частном порядке" о неприемлемости соучастия Беларуси в таком возможном нападении.

Напомним, совместные военные учения РоSSии и Беларуси "Союзная решительность" состоятся 10-20 февраля, но роSSийские вооруженные силы и техника уже начали заезжать.

РоSSияне с белорусами, по словам Александра Лукашенко, будут отрабатывать противостояние "силам Запада и Украины".