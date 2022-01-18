Арестович уволился из Офиса президента и ТКГ по ситуации на Донбассе

Свое решение он объяснил "личными причинами".

Алексей Арестович уволился с должности внештатного советника главы Офиса Президента и с должности спикера украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

В комментарии "4 каналу" Арестович отметил, что уволился по собственному желанию, а на следующей встрече ТКГ по Донбассу его уже не будет.

Он также уточнил, что в настоящее время эта "информация пока неофициальна". Свое решение он объяснил "личными причинами".

Алексей Арестович был назначен советником по информационной политике Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 28 октября.

1 декабря руководитель Офиса президента Андрей Ермак назначил Алексія Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.