Печерский суд объявит меру пресечения Порошенко 19 января, – секретарь

Адвокаты ходатайствовали об отказе от избрания любой меры.

Фото: Lb.ua Петр Порошенко с адвокатами Игорем Голованем и Ильей Новиковым

Печерский районный суд на заседании 17 января не смог избрать меру пресечения пятому президенту, народному депутату "Европейской солидарности" Петру Порошенко.

Соответствующее решение огласил секретарь суда. Судья находился в совещательной комнате более 5 часов.

После объявления этого сообщения нардепы " ЕС " и Порошенко спели в зале колядку.

"Я думаю, что все в Украине знают, с чем это связано", – ответил Порошенко на вопрос о том, с чем, на его взгляд, может быть связано решение перенести объявление вердикта.

Адвокат Порошенко Игорь Головань в комментарии отметил, что "единственным законным решением был бы не только отказ в ходатайстве, но и привлечение к ответственности тех, кто это ходатайство составлял".

Заседание по избранию меры пресечения длилось примерно с 11:40. Сторона обвинения ходатайствовала о содержании под стражей в течение 60 суток с альтернативой залогу в 1 млрд. гривень. Аналогичную меру предосторожности осенью просили для еще одного подозреваемого по угольному делу, нардепа Виктора Медведчука, но ему присудили круглосуточный домашний арест.

Адвокаты просили не налагать ни одну меру пресечения и заявили, что политик не подозреваемый, поскольку подозрение не было подписано должным образом.

Порошенко обвиняется в деле о покупке Украиной угля на предприятиях в ОРДЛО по двум статьям УК Украины – 111 и 268-3. Статья о государственной измене (111) предусматривает лишение свободы от 12 до 15 лет с конфискацией или без. Статья 258-3 – создание террористической группы или организации и содействие им – предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Порошенко вернулся в Украину из заграничной поездки только сегодня утром. В аэропорт прибыли следователи ГБР. У Порошенко забрали паспорт на пограничном контроле и не отдавали около 15-20 минут, из-за чего произошел спор с пограничниками. В это время следователи ГБР пытались вручить ему повестку о вызове в суд, в коридоре аэропорта произошла толчея. Политик повестку о вызове не взял, она осталась у следователя. Он поехал в суд сразу из аэропорта с колонной своих сторонников.

Напомним, Порошенко выехал за границу еще до официального оглашения подозрения о государственной измене, состоявшегося 20 декабря.

Политик во время пребывания за границей заявил, что планирует вернуться в Украину 17 января. Именно 17 января суд должен был избрать ему меру пресечения.

По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговорс Виктором Медведчуком и рядом других лиц, в том числе чиновников РФ в целях реализации схем по поставкам угля из ОРДЛО. Деньги за уголь якобы передавали наличными руководителям оккупационных администраций.

В СБУ добавили, что в основу подозрения Порошенко легли показания свидетелей, заключения судебных экспертиз, аудиофайлы, документы, на которых зафиксирована информация периода 2014-2015 годов и другие доказательства.

Порошенко считает это дело политическим. Он убежден, что не окажется за решеткой.

6 января Печерский райсуд арестовал все имущество Порошенко, но что конкретно, станет известно 19 января, когда обнародуют решение. Сначала его обещали обнародовать 14 января.

Кроме Порошенко и Медведчука, фигурантами дела являются экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра. Кузяра единственный находился под стражей, но и его отпустили под домашний арест на прошлой неделе. Демчишин находится за кордоном.

Виктор Медведчук, которому прокуратура просила заключение под стражей с альтернативой залога в 1 млрд гривень, находится под круглосуточным домашним арестом.