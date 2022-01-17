Печерский суд объявит меру пресечения Порошенко 19 января, – секретарь
Адвокаты ходатайствовали об отказе от избрания любой меры.
Печерский районный суд на заседании 17 января не смог избрать меру пресечения пятому президенту, народному депутату "Европейской солидарности" Петру Порошенко.
Соответствующее решение огласил секретарь суда. Судья находился в совещательной комнате более 5 часов.
После объявления этого сообщения нардепы "ЕС" и Порошенко спели в зале колядку.
"Я думаю, что все в Украине знают, с чем это связано", – ответил Порошенко на вопрос о том, с чем, на его взгляд, может быть связано решение перенести объявление вердикта.
Адвокат Порошенко Игорь Головань в комментарии отметил, что "единственным законным решением был бы не только отказ в ходатайстве, но и привлечение к ответственности тех, кто это ходатайство составлял".
Заседание по избранию меры пресечения длилось примерно с 11:40. Сторона обвинения ходатайствовала о содержании под стражей в течение 60 суток с альтернативой залогу в 1 млрд. гривень. Аналогичную меру предосторожности осенью просили для еще одного подозреваемого по угольному делу, нардепа Виктора Медведчука, но ему присудили круглосуточный домашний арест.
Адвокаты просили не налагать ни одну меру пресечения и заявили, что политик не подозреваемый, поскольку подозрение не было подписано должным образом.
Порошенко обвиняется в деле о покупке Украиной угля на предприятиях в ОРДЛО по двум статьям УК Украины – 111 и 268-3. Статья о государственной измене (111) предусматривает лишение свободы от 12 до 15 лет с конфискацией или без. Статья 258-3 – создание террористической группы или организации и содействие им – предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Порошенко вернулся в Украину из заграничной поездки только сегодня утром. В аэропорт прибыли следователи ГБР. У Порошенко забрали паспорт на пограничном контроле и не отдавали около 15-20 минут, из-за чего произошел спор с пограничниками. В это время следователи ГБР пытались вручить ему повестку о вызове в суд, в коридоре аэропорта произошла толчея. Политик повестку о вызове не взял, она осталась у следователя. Он поехал в суд сразу из аэропорта с колонной своих сторонников.
Напомним, Порошенко выехал за границу еще до официального оглашения подозрения о государственной измене, состоявшегося 20 декабря.
Политик во время пребывания за границей заявил, что планирует вернуться в Украину 17 января. Именно 17 января суд должен был избрать ему меру пресечения.
По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговорс Виктором Медведчуком и рядом других лиц, в том числе чиновников РФ в целях реализации схем по поставкам угля из ОРДЛО. Деньги за уголь якобы передавали наличными руководителям оккупационных администраций.
В СБУ добавили, что в основу подозрения Порошенко легли показания свидетелей, заключения судебных экспертиз, аудиофайлы, документы, на которых зафиксирована информация периода 2014-2015 годов и другие доказательства.
Порошенко считает это дело политическим. Он убежден, что не окажется за решеткой.
6 января Печерский райсуд арестовал все имущество Порошенко, но что конкретно, станет известно 19 января, когда обнародуют решение. Сначала его обещали обнародовать 14 января.
Кроме Порошенко и Медведчука, фигурантами дела являются экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра. Кузяра единственный находился под стражей, но и его отпустили под домашний арест на прошлой неделе. Демчишин находится за кордоном.
Виктор Медведчук, которому прокуратура просила заключение под стражей с альтернативой залога в 1 млрд гривень, находится под круглосуточным домашним арестом.
Кузяре, Медведчуку и Демчишину объявили подозрение еще осенью. Тогда же стражи порядка обнародовали аудиозаписи разговоров. Экспертиза подтвердила, что одним из фигурантов записей является Медведчук. Он общался по реализации незаконных схем с представителями роSSийских властей – вице-премьером правительства РФ Дмитрием Козаком, послом РФ в Украине Михаилом Зурабовым и помощником Путина Владиславом Сурковым. Во время этих разговоров нардеп озвучивает, что у него есть гарантии от высших должностных лиц Украины. В аудио также фигурирует имя Петра Порошенко, тогдашней главы НБУ Валерии Гонтаревой и главы АП Бориса Ложкина.