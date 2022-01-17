Третий зять Назарбаева ушел в отставку после протестов

Зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев покинул пост главы национальной палаты предпринимателей "Атамекен". Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте палаты.

В обращении он подвел итоги своей восьмилетней работы в должности, в частности, заявив, что за это время был налажен "конструктивный диалог бизнеса и власти", а также последовательно сформирован "благоприятный бизнес-климат".

Тимур Кулибаев занимал должность главы президиума нацпалаты предпринимателей с 2013 года. Он женат на средней дочери экс-главы государства Динаре.

Ранее свои должности потеряли два других зятя Назарбаева – глава правления АО "КазТрансОйл" Димаш Досанов, женатый на младшей дочери экс-президента, Алие, и глава правления АО "Национальная компания "QazaqGaz" Кайрат Шарипбаев, которого называют мужем старшей дочки.

На сайте госфонда "Самрук-Казина", где было опубликовано сообщение об их отставках, не уточнялась причина. В релизе говорилось, что такие решения приняли совещания директоров компаний.

11 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что благодаря его предшественнику, в стране "появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка богатых людей даже по международным меркам". Он добавил, что для них пора "отдать должное" народу Казахстана и помогать ему. Токаев предложил создать фонд «Народа Казахстана», куда бы компании, вошедшие в определенный перечень, осуществляли регулярные отчисления

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались как реакция на подорожание автомобильного газа, но не утихли после того, как власти согласились расследовать повышение цен и снизить их. К экономическим требованиям митингующих добавились и политические, в том числе окончательное отстранение от политики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Как следствие Назарбаев не является главой Совета безопасности – эти полномочия взял на себя Токаев.

Сам Нурсултан Назарбаев не являлся на публике после 28 декабря 2021 года. Он не сделал никакого заявления в ходе массовых протестов и беспорядков в Казахстане. Сообщалось, что бывший президент и его дочери с семьями покинули страну. Однако посол республики в Азербайджане Сержан Абдикарим утверждает, что Назарбаев находится в Нур-Султане.

Единый за 30 лет президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об отставке в марте 2019 года. В должность президента вступил нынешний президент Касим-Жомарт Токаев, бывший главой Сената. Столицу страны – Астану – переименовали в Нур-султан в его честь.