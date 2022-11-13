Окупанти вивозять із Білорусі ракети для відправлення на Донбас: розслідувачі показали схему

Росія почала вивозити ракети з Білорусі – перевезення літальної зброї здійснюється до Росії для ймовірного постачання російських окупантів на Луганському та Донецькому напрямках, інформує Апостроф.

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн" у Telegram-каналі.

Так, протягом останніх двох днів на авіаційну базу в Мачулищі з РФ вісім разів прилітали військово-транспортні літаки Іл-76 ВКС РФ.

"Це по 2 рейси на 4 борти з реєстраційними номерами: RF-76605, RA-76767, RA-78789 та RF-76731", - наголошується у виданні.

Відомо, що 11 листопада літаки пробули на аеродромі 3,5-4,5 години, що досить довго для розвантаження, а 12 листопада ще довше - близько 5,5-6,5 годин.

"Беларускі Гаюн" зазначає, що існує три версії курсування російських літаків до Білорусі, пріоритетною з яких є, ймовірно, друга:

  • завезення нових ракет та/або амуніції в РБ;
  • вивіз ракет та/або амуніції з РБ до РФ;
  • одночасне завезення та вивезення різних типів озброєння;

"Вона єдина, яка має низку непрямих підтверджень. По-перше, це тривалий час перебування на аеродромі, про що вже сказано вище. По-друге, і це більш показово, 9 і 10 листопада, якраз перед початком прильотів Іл-76 , у напрямку аеродрому "Мачулищи" було зафіксовано мінімум 16 тралів з контейнерами для ракет під ЗРК С-300/400 (по 4 ракетні контейнери на кожному) - мінімум 64 ракети", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ракети ввозять до:

  • аеродром "Міллерове" (Ростовська область) — 4 рейси
  • аеродром "Ростов-на-Дону-Центральний" (Ростовська область) - 2
  • аеродром "Чкаловський" (Московська область) - 1
  • аеродром "Сеща" (Брянська область) — 1


Марія Швець, Апостроф





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