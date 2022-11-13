Окупанти вивозять із Білорусі ракети для відправлення на Донбас: розслідувачі показали схему
Росія почала вивозити ракети з Білорусі – перевезення літальної зброї здійснюється до Росії для ймовірного постачання російських окупантів на Луганському та Донецькому напрямках, інформує
Про це повідомляє "Беларускі Гаюн" у Telegram-каналі.
Так, протягом останніх двох днів на авіаційну базу в Мачулищі з РФ вісім разів прилітали військово-транспортні літаки Іл-76 ВКС РФ.
"Це по 2 рейси на 4 борти з реєстраційними номерами: RF-76605, RA-76767, RA-78789 та RF-76731", - наголошується у виданні.
Відомо, що 11 листопада літаки пробули на аеродромі 3,5-4,5 години, що досить довго для розвантаження, а 12 листопада ще довше - близько 5,5-6,5 годин.
"Беларускі Гаюн" зазначає, що існує три версії курсування російських літаків до Білорусі, пріоритетною з яких є, ймовірно, друга:
- завезення нових ракет та/або амуніції в РБ;
- вивіз ракет та/або амуніції з РБ до РФ;
- одночасне завезення та вивезення різних типів озброєння;
"Вона єдина, яка має низку непрямих підтверджень. По-перше, це тривалий час перебування на аеродромі, про що вже сказано вище. По-друге, і це більш показово, 9 і 10 листопада, якраз перед початком прильотів Іл-76 , у напрямку аеродрому "Мачулищи" було зафіксовано мінімум 16 тралів з контейнерами для ракет під ЗРК С-300/400 (по 4 ракетні контейнери на кожному) - мінімум 64 ракети", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ракети ввозять до:
- аеродром "Міллерове" (Ростовська область) — 4 рейси
- аеродром "Ростов-на-Дону-Центральний" (Ростовська область) - 2
- аеродром "Чкаловський" (Московська область) - 1
- аеродром "Сеща" (Брянська область) — 1