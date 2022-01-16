Украина в очередной раз призвала Германию предоставить оружие

"Это необходимо с нравственной и человеческой точек зрения".

Украина в очередной раз призвала Германию предоставить оружие

Украина в преддверии визита министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в Киев призывает Берлин предоставить оборонное оружие.

Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, сообщает немецкое издание Zeit.

"Мы обращаемся к правительству Германии, лично к министру иностранных дел Бербок с призывом срочно помочь Украине необходимым оборонным вооружением. Это необходимо с моральной и человеческой точек зрения", - сказал Мельник.

Напомним, в декабре прошлого года Берлин через Агентство НАТО по поддержке и поставке наложил вето на закупку Украиной систем вооружения для противостояния роSSийской агрессии. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, вето касалось закупки Украиной ружей против беспилотников, а также антиснайперских систем через Агентство НАТО по поддержке и поставке.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что деэскалации нужно достигать дипломатическим путем - через переговоры с Россией в разных форматах.

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