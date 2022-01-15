Сыну чиновника Минобразования, избившему прохожего из-за парковки, сообщили о подозрении

Его обвиняют в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения.

Сыну чиновника Минобразования, избившему прохожего из-за парковки, сообщили о подозрении

Владиславу Стеценко, сыну чиновника Министерства образования Украины, сообщили о подозрении в избиении прохожего из-за замечания по поводу парковки.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение.

В настоящее время в Днепровский районный суд г. Киева направлено ходатайство о взятии его под стражу.

Напомним, 14 января возле одного из жилых домов по ул. Аболмасова в Днепровском районе Киева водитель Toyota Prado агрессивно отреагировал на замечание местного жителя по поводу неправильной парковки, накинулся на него с кулаками и бросил мужчину головой об асфальт.

Потерпевший, получивший в результате избиения открытую черепно-мозговую травму, находится в больнице.

По информации из открытых источников, стало известно, что нападавший - Владислав Стеценко, 1997 года рождения, является сыном главы комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Вадима Стеценко.

Досудебное расследование проводит Днепровское управление полиции Киева. Следственные действия продолжаются.

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