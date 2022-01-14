Принц Эндрю после секс-скандала потерял воинские звания и титул "Его королевское Высочество"

Герцог Йоркширский будет защищать себя в суде как частное лицо.

Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю сложил с себя военные титулы и королевские обязанности по патронажу.

Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на Букингемский дворец.

"С согласия и одобрения королевы герцог Йоркширский слагает с себя воинские титулы и королевские опекунские обязанности", - говорится в заявлении дворца. Кроме того, принц перестанет использовать титул "Его королевское Высочество" на официальных мероприятиях.

Заявление Букингемского дворца появилось после того, как американский суд отклонил ходатайство принца Эндрю о закрытии дела о сексуальном насилии.

"Герцог Йоркширский в дальнейшем не будет выполнять никаких государственных обязанностей и будет защищать себя в этом деле как частное лицо", – отмечается в заявлении.

Британские СМИ также пишут, что при дворе обсудят, как защитить монархию и репутацию королевы в случае проигрыша герцога в суде.

"Его невозможно заставить уйти в отставку, как обычного человека, но можно попросить отказаться на время от титула", – писала газета Times со ссылкой на источники.

По данным издания, в случае неблагоприятного для принца результата дела, его могли бы отправить в какую-нибудь "внутреннюю ссылку".

"Он не может выехать за границу из-за риска экстрадиции, поэтому потребуется какой-то вариант внутренней ссылки. Ему также придется сократить жилищные расходы", – рассказал источник Times.

Напомним, американка Вирджиния Джуффре обвиняет принца Эндрю в сексуальном насилии и подала против него иск в суд США . Джуффре утверждает, что в подростковом возрасте стала жертвой сексуальной эксплуатации и жестокого обращения со стороны финансиста Джеффри Эпштейна и его влиятельных подельников.

По словам Джуффре, ей приходилось оказывать сексуальные услуги друзьям Эпштейна, среди которых были богатые бизнесмены, ученые и другие известные и состоятельные люди. Джуффре говорит, что среди них был и герцог Йоркширский Эндрю. Из-за этих действий она обвиняет принца в сексуальных притязаниях в 2001 году.

Принц все обвинения категорически отвергает. Но усилия его адвокатов закрыть дело на ранней стадии пока не имели успеха, а суд Нью-Йорка приступил к рассмотрению гражданского иска против него.

В 2019 году принц Эндрю в интервью BBC утверждал, что не помнит, чтобы встречал Вирджинию Джуффре. Его адвокаты, в свою очередь, настаивали на том, что по судебному соглашению 2009 года Джуффре, получившая от Эпштейна отступные 500 000 долларов, обязалась ни с кем не судиться по делам, связанным с миллиардером.