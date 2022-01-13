Боррель назвал подтвержденным фактом присутствие в Мали ЧВК "Вагнера"

США, Великобритания и Франция выразили обеспокоенность по поводу ситуации в республике.

Боррель назвал подтвержденным фактом присутствие в Мали ЧВК "Вагнера"
Жозеп Боррель
Фото: ЕРА/UPG

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель назвал подтвержденным фактом присутствие в Мали роSSийской частной военной компании "Вагнера".

Об этом он заявил на пресс-конференции в Бресте (Франция), передает "Интерфакс-Украина".

"Вы знаете, что "Вагнер" прибывает в Мали. Это факт, который получил подтверждение", - сказал Боррель.

Он отметил, что ситуация в Мали стала одной из тем, затронутых на неформальной встрече министров иностранных дел и министров обороны стран ЕС.

Перед этим высокопоставленный чиновник Минобороны Франции на условиях анонимности сообщил журналистам, что в центральной части Мали действуют 300-400 наемников из РоSSии. В тот же день состоялось заседание Совбеза ООН, во время которого США, Великобритания и Франция выразили обеспокоенность действующей в Мали группой Вагнера.

Напомним, обострение ситуации в Мали началось с переворота 2020 года, после которого страны Западной Африки закрыли границы, разорвали дипломатические отношения и ввели экономические санкции против страны, которые поддержали США и Франция.

Евросоюз, прежде всего Франция, неоднократно выражали обеспокоенность по поводу пребывания в Мали "группы Вагнера". Однако роSSийская сторона заявляла, что никаких представителей вооруженных сил РФ в Мали нет.

В сентябре прошлого года также стало известно, что роSSийский ЧВК "Вагнер" набирает боевиков для выполнения миссии в Мали. При этом уроженцев Украины, в частности, жителей оккупированных территорий Крыма и Донбасса, на эту задачу не берут. Перед тем лондонская газета Times сообщила, что контингент численностью в 1 тыс. роSSийских наемников отправится в Мали в рамках договора с военными, захватившими власть в республике. Миссия роSSийского контингента будет состоять в подготовке войск и защите чиновников режима в стране, пережившей два переворота за последний год.

Бывшая французская колония Мали – одно из самых больших и беднейших государств Африки. Страна не имеет выхода к морю, значительную часть ее территории занимает пустыня Сахара. Население исповедует ислам.

В мае 2021 года малийские военные арестовали временного президента страны Ба Ндао, премьера Моктар Уана и министра обороны генерала Сулеймана Дукуре. Причиной послужил отказ президента и премьера включить в состав переходного правительства полковников Модибо Коне и Садио Камару, активных участников прошлогоднего военного переворота. В июле на переходного президента Мали полковника Ассими Гойту, пришедшего к власти после майского военного переворота, покушались.

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