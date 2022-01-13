Европа сейчас ближе к войне, чем когда-либо за 30 лет, – министр иностранных дел Польши

Рау добавил, что в последние недели наблюдается перспектива масштабной военной эскалации в Восточной Европе.

Европа сейчас ближе к войне, чем когда-либо за 30 лет, – министр иностранных дел Польши
Фото: Polish OSCE Chairmanship 2022

Европа сейчас оказалась ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет. Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на открытии Постоянного совета ОБСЕ. Об этом пишет Reuters.

Польша председательствует в ОБСЕ до конца года.

Рау прямо не назвал РоSSию в своем обращении к 57 странам-членам организации, но упомянул напряжение в Украине, Грузии, Армении и Молдове.

"Выглядит так, что риск войны в регионе ОБСЕ сейчас больше, чем когда-либо за последние 30 лет", – отметил он, добавив, что в последние недели наблюдается перспектива масштабной военной эскалации в Восточной Европе.

Заседание Постоянного совета ОБСЕ де-факто является третьим этапом переговоров с Россией, которая стягивает свои войска и технику к границам Украины и требует от НАТО гарантировать, что оно не будет расширяться.

В переговорах в формате принимает участие и Украина. До этого 10 января прошел саммит РоSSия-США и 12 января – заседание Совета НАТО-РФ.

НАТО официально отвергло роSSийский ультиматум по поводу запрета на вступление Украины в Альянс, но готово к переговорам по другим вопросам, в частности по масштабам военных учений и прозрачности вооружения.



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