Папа Франциск упрекнул в эгоизме людей, которые заводят домашних животных вместо детей

Такая практика, по словам понтифика, "является отрицанием отцовства и материнства и отнимает нашу человечность".

Папа Римский Франциск заявил, что люди, заменяющие детей домашними животными, обнаруживают "определенный эгоизм". Говоря об отцовстве во время общей аудиенции в Ватикане, понтифик отметил, что домашние животные "иногда занимают место детей" в обществе, сообщает rfi.

"Сегодня мы видим, что некоторые люди не хотят иметь детей. Иногда у них есть один ребенок, и все, но у них есть собаки и кошки, которые заменяют детей. Это может заставить людей смеяться, но это реальность", - сказал глава Католической церкви.

Такая практика, по словам главы католиков, "является отрицанием отцовства и материнства и умаляет нас, уносит нашу человечность". Таким образом, "цивилизация стареет без человечности, потому что мы теряем богатство отцовства и материнства, а страдает именно страна", – сказал понтифик.

Хотя предшественник папы Франциска Бенедикт XVI был любителем кошек, известно, что у нынешнего главы церкви нет домашнего любимца в своей резиденции в Ватикане, отмечает издание.

Еще в 2014 году папа Франциск заявил газете Il Messaggero, что иметь домашних животных вместо детей – это еще один феномен культурной деградации, и что эмоциональные отношения с домашними животными легче, чем сложные отношения между родителями и детьми.

5 января, приглашая пары, которые не могут иметь детей по биологическим причинам, рассмотреть вопрос об усыновлении, он призвал потенциальных родителей "не бояться" приступать к отцовству.

"Иметь ребенка – это всегда риск, но больше риска в отсутствии ребенка, в отрицании отцовства", – сказал он.

Заметим, что ранее папа Франциск осуждал "демографическую зиму" или падение рождаемости в развитых странах. В начале этого года он раскритиковал современное общество, в котором карьера и заработок для многих важнее создания семьи, назвав такой менталитет "гангреной общества".