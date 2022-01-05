"Европейская Солидарность" требует выплатить задолженности и повысить зарплату сотрудникам Нацполиции

Низкий уровень заработных плат – главная причина увольнений, отмечают в партии.

"Европейская Солидарность" требует выплатить задолженности и повысить зарплату сотрудникам Нацполиции
Фото: eurosolidarity.org

Массовое недовольство уровнем заработных плат и масштабный отток кадров из рядов Национальной полиции угрожают национальной безопасности и безопасности граждан. Такое заявление обнародовала политическая партия "Европейская солидарность".

"В свое время реформа Национальной полиции и выход на улицы обновленной патрульной полиции стали визитной карточкой успешных реформ в Украине. Одно из главных условий реформы – заработная плата выше средней для патрульных, которая привлекала на службу лучших из лучших и стала антикоррупционным предохранителем", - напомнили в ЕС".

В парте сообщили, что накануне 95% личного состава отделения полиции в Токмаке Запорожской области написали рапорты на увольнение. Среди названных причин – низкие зарплаты, невыплата сверхурочных и ковидных доплат и систематическое давление руководства из-за показателей "раскрытия" преступности. Подобная ситуация наблюдается и в других участках по всей стране, что дискредитирует самую суть реформы Национальной полиции, отметили в партии.

"«Европейская Солидарность» требует в срочном порядке пересмотреть размер заработных плат для патрульных и сотрудников Национальной полиции. Также требуем выплатить полицейским задолженности за всеми доплатами и отдать копам полагающуюся 13-ю зарплату. Отдельно ждем отчета министра внутренних дел по выполнению этих требований и по распределения свыше 98 миллиардов гривен, которые МВД получило на 2022 г.

Также мы требуем поднять денежное обеспечение военнослужащих, которое фактически не увеличивали с 2019 года, а также воинам Национально гвардии и Государственной пограничной службы, чтобы не допустить подобной ситуации с массовыми увольнениями в этих структурах", - говорится в заявлении.

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