В Казахстане митингующие массово штурмуют местные администрации

Алматинский акимат загорелся.

В Казахстане митингующие массово штурмуют местные администрации
Пожежа в акіматі Алмати
Фото: Новости Казахстана

В Алматы, где несколько дней не утихают массовые протесты, митингующие начали штурмовать здание городской администрации – акимата.

Здание загорелось, рядом с ним слышны автоматные очереди, пишет "Интерфакс-Казахстан".

По данным очевидцев, акимат горит открытым огнем. Демонстранты ворвались туда около 15 часов по местному времени – в 11 по Киеву.

По данным местных СМИ, на момент штурма в акимате уже находилась полиция, пишет "Информбюро". Силовики применяли светошумовые гранаты, как и протестующие. Последние также были вооружены щитами и палками.

Другая часть демонстрантов пытается прорваться в старую резиденцию президента. Кроме того, загорелось здание прокуратуры Алматы.

Попытка штурма акимата также началась в Актобе. Возле акимата Атырау слышны взрывы.

Протесты в Казахстане. Хронология событий

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января на фоне повышения после Нового года цены на сжиженный газ для автомобилей. Именно это топливо используют большинство жителей запада страны, где газ и добывают. Стоимость газа на АЗС подскочила вдвое – с 55-60 тенге за литр до 120 тенге (примерно 7,5 грн).

Митинги с требованием снизить цены начались в нескольких населенных пунктах на западе Казахстана, в том числе в городе Жанаозен, где в 2011 году полиция применила огнестрельное оружие для разгона акции протеста. Участники акций потребовали снижения стоимости газа на АЗС вдвое, а также устранения дефицита этого топлива. Местные власти заявили протестующим, что их собрания незаконны, потому что о них предварительно не сообщали. Минэнерго страны тем временем сказало, что удорожание вызвано тем, что производители сжиженного газа перешли на реализацию через электронные торги, что якобы повысило стоимость.

Протесты за один день не прекратились и местами продолжались и ночью. Самый большой митинг собрался в Актау; по словам очевидцев, днем 3 января там одновременно протестовали несколько тысяч человек. Среди их требований появились и политические. Люди скандировали "Правительство в отставку" и "Старик, уходи", требуя от Нурсултана Назарбаева окончательно уйти из политики.

4 января в Актау отправили правительственную комиссию для "поиска решения проблемы в интересах стабильности страны". Митинги распространились на другие населённые пункты. В правительстве Казахстана согласились расследовать действия АЗС по поводу ценового сговора. Цену решили снизить до 50 тенге за литр. В Алматы вечером 4 января произошли столкновения протестующих и силовиков. Президент объявил в городе комендантский час и чрезвычайное положение. В результате после массовых столкновений митингующих с силовиками правительство Казахстана ушло в отставку.

5 января в МВД сообщили, что в Казахстане во время массовых протестов за нарушение общественного порядка задержали более 200 человек. Пострадали 95 сотрудников органов внутренних дел, повреждены 37 служебных автомобилей.

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