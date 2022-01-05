Задержание Лавренчука: Денисова заявила о злоупотреблении РФ уставом Интерпола

Задержание украинца произошло не на основании установки красной карты, а путем предъявления циркулярного сообщения.

Задержание Лавренчука: Денисова заявила о злоупотреблении РФ уставом Интерпола
Євген Лавренчук
Фото: Людмила Денісова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что РоSSия злоупотребляет уставом Интерпола по делу украинского театрального режиссера Евгения Лавренчука, которого раньше задержали в Италии по запросу РФ.

Об этом она сообщила в Facebook.

"Задержание украинца произошло не на основании установления красной карты, как это делается обычно в практике сотрудничества с Интерполом, а путем предъявления циркулярного сообщения, распространение которого было ограничено определенными странами, что свидетельствует о злоупотреблении Россией уставом Интерпола и неправомерном его использовании в качестве гибридного инструмента войны для политически мотивированных преследований украинцев", - сообщила Денисова.

Она отметила, что львовянин Евгений Лавренчук в 16 лет уехал в РоSSию на учебу, где набирал курс его земляк, режиссер Роман Виктюк. После учебы Евгений создал в Москве Польский театр, где и работал. В 2014 году покинул РоSSию в знак протеста против военной агрессии. Три года работал главным режиссером Одесского театра оперы и балета, а также имел другие проекты в разных театрах.

"В неотложном порядке обращаюсь к прокурору города Неаполя, омбудсманам региона Кампания и муниципалитету Неаполя с просьбой проверить законность и обоснованность задержания украинского гражданина Евгения Лавренчука, принять соответствующие меры по его защите и недопущению экстрадиции в РФ", - подчеркнула Денисова.

"Прошу руководителя Национальной полиции Украины Игоря Клименко обратиться в Генеральный Секретариат Международной организации уголовной полиции (Интерпол) для выяснения правомерности использования РФ информационной системы Интерпол в преследовании Евгения Лавренчука", - добавила она.

Напомним, украинский театральный режиссер и бывший главный режиссер Одесского театра оперы и балета Евгений Лавренчук находится в итальянском СИЗО в связи с запросом РоSSии о его экстрадиции в РФ. РоSSия обвиняет Лавренчука в финансовых нарушениях, которые он якобы совершил на территории страны.

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