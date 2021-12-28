Геращенко: ОГПУ, ДБР и СБУ зарегистрировали заявления о потере энергетической независимости и закупке роSSийского угля

Сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко заявила, что заявления о государственной измене и финансировании терроризма со стороны Владимира Зеленского и его окружении зарегистрированы в ГБР, ОГПУ и СБУ . Об этом сообщает сайт “ЕС”.

Она отметила, что заявление касается закупки электроэнергии из РФ и Белоруссии, а также угля. В сообщении об уголовном правонарушении, поданном в СБУ , в частности, отмечено: при каденции Владимира Зеленского Украина потеряла энергетическую независимость и начала покупать уголь у страны-агрессора.

"Очевидно, 3 млрд долларов, которые в этом году выплачены за энергоносители РоSSии и Беларуси, это финансирование терроризма, финансирование страны-агрессора", - отмечает Ирина Геращенко.

По ее словам, часть импортируемого угля, под видом роSSийского, является углем добытым и незаконно вывезенным с территории оккупированной части Луганской и Донецкой областей для последующей поставки на украинские ТЭС.

"Приведенные сведения содержат достаточно фактов, свидетельствующих о системных действиях высшего руководства страны по восстановлению зависимости от поставок угля из РоSSийской Федерации для украинских ТЭС, генерирующих тепло и электроэнергию", - говорит нардеп.

«Сейчас на роSSийских каналах идет сериал “Сваты”, и это тоже финансирование страны – агрессора, получение от них дивидендов на свои роялти, на свои компании. Все это должно стать очень серьезным предметом рассмотрения СБУ . Наша команда на прошлой неделе обратилась с такими же заявлениями в ГБР и ОГПУ», – отметила Ирина Геращенко.

В «Европейской Солидарности» отмечают – указанные действия содержат признаки уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.111 УК Украины «Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности безопасности Украины». В части закупки угля с оккупированных территорий после запрета такой закупки решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (введено в действие Указом Президента Украины от 15 марта 2017 года № 62/2017) «О неотложных дополнительных мерах по противодействию гибридным угрозам национальной безопасности Украины» правонарушение предусмотренного ч.3 ст.258-5 "Финансирование терроризма".

А также по ч.3 ст.255 УК Украины, то есть «создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения».