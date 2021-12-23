Польша призвала Еврокомиссию остановить манипуляции "Газпрома" на рынке газа
Цены на газ в Европе бьют рекорды после приостановки транспортировки газа по трубопроводу Ямал-Европа.
Фото: utg.ua
Польша обратилась к Еврокомиссии с призывом предпринять немедленные шаги, чтобы остановить манипуляции "Газпрома" на европейском рынке природного газа.
Об этом сообщает в Twitter Постоянное консульство Польши при Еврокомиссии.
"Цены газа в Европе бьют рекорды после приостановки транспортировки газа по трубопроводу Ямал-Европа. Мы возобновляем свой призыв к Еврокомиссии предпринять немедленные шаги, с использованием всех возможных инструментов, чтобы прекратить манипуляции "Газпрома" на рынке газа и возобновить его правильное функционирование", - говорится в заявлении.
European gas prices hit new records after the flows through the Yamal-Europe pipeline have been halted.
We reiterate our call on @EU_Commission to take immediate actions by using all availabe tools to stop manipulations of Gazprom on gas market & restore its proper functioning. pic.twitter.com/EYjBe8ubLL