Польша призвала Еврокомиссию остановить манипуляции "Газпрома" на рынке газа

Цены на газ в Европе бьют рекорды после приостановки транспортировки газа по трубопроводу Ямал-Европа.

Польша призвала Еврокомиссию остановить манипуляции "Газпрома" на рынке газа
Фото: utg.ua

Польша обратилась к Еврокомиссии с призывом предпринять немедленные шаги, чтобы остановить манипуляции "Газпрома" на европейском рынке природного газа.

Об этом сообщает в Twitter Постоянное консульство Польши при Еврокомиссии.

"Цены газа в Европе бьют рекорды после приостановки транспортировки газа по трубопроводу Ямал-Европа. Мы возобновляем свой призыв к Еврокомиссии предпринять немедленные шаги, с использованием всех возможных инструментов, чтобы прекратить манипуляции "Газпрома" на рынке газа и возобновить его правильное функционирование", - говорится в заявлении.

European gas prices hit new records after the flows through the Yamal-Europe pipeline have been halted.

We reiterate our call on @EU_Commission to take immediate actions by using all availabe tools to stop manipulations of Gazprom on gas market & restore its proper functioning. pic.twitter.com/EYjBe8ubLL

— Poland in the EU (@PLPermRepEU) December 22, 2021

Накануне спотовая цена на газ в Европе установила новый исторический рекорд, преодолев отметку $2200 за 1000 куб. м.

Цена росла на фоне информации об остановке и развороте в реверсе трансконтинентального газопровода "Ямал-Европа", а также падения ветрогенерации в регионе.

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