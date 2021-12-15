Регламентный комитет предлагает открыть первое заседание седьмой сессии 1 февраля

Также нардепы планируют завтра принять постановление о переносе единой пленарной недели в январе.

Регламентный комитет Верховной Рады предлагает начать пленарные заседания парламента с 1 февраля 2022 года.

Об этом сообщил в Telegram-канале член комитета по вопросам регламента, нардеп "Слуги" Павел Фролов.

"Регламентный комитет предлагает такой календарный план проведения седьмой сессии Верховной Рады (февраль-июль 2022)", - написал Фролов.

Он обнародовал проект календарного плана.

Фото: Павел Фролов

Также нардепы планируют завтра принять постановление о переносе единой пленарной недели в январе.

Напомним, что 14 декабря началась последняя пленарная неделя Верховной Рады в этом году, она продлится до 17 декабря. Дальше депутаты идут на зимние каникулы.