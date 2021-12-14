Арахамия::"Слуга народа" не планирует внеочередные заседания Рады на новогодние праздники

Депутаты подытожат работу за год в зуме.

Арахамия::"Слуга народа" не планирует внеочередные заседания Рады на новогодние праздники
Фото: пресслужба партії

Политическая партия "Слуга народа" не планирует внеочередные заседания Рады на новогодние праздники. Политсила также не будет проводить праздничный корпоратив. Депутаты подытожат работу за год в зуме.

Об этом на брифинге по результатам заседания фракции "Слуга народа" заявил ее глава Давид Арахамия, передает корреспондент LB.ua.

"Внеочередные заседания мы не планируем сейчас. Но могут быть теоретически (другие) обстоятельства", – заявил он.

Он добавил, что в настоящее время во фракции опрашивают народных депутатов по поводу их планов на новогодние праздники.

"Поэтому мы все равно делаем опрос всех депутатов, чтобы понять: где и кто будет находиться на новогодние праздники. И после новогодних. Чтобы просто понять наличие депутатов", - сказал он.

Арахамия подчеркнул, что "Слуга народа" "не будет делать итоговое мероприятие. Виновны в этом вы (журналисты). Я шучу. Если мы сделаем итоговое мероприятие, сделаем какой-то фуршет, тогда нам скажут, что это новогодний корпоратив. Давайте честно. Если не сделаем фуршет, скажут, что это был какой-то праздник. Поэтому решили, что не будем. Сделаем в зуме. Все разойдутся по округам, там пообщаемся", - пообещал глава фракции.

Напомним, на содержание партии "Слуга народа" идет приблизительно 345 миллионов гривень в год. Речь идет исключительно о государственном финансировании.

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