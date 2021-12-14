Арахамия::"Слуга народа" не планирует внеочередные заседания Рады на новогодние праздники

Политическая партия "Слуга народа" не планирует внеочередные заседания Рады на новогодние праздники. Политсила также не будет проводить праздничный корпоратив. Депутаты подытожат работу за год в зуме.

Об этом на брифинге по результатам заседания фракции "Слуга народа" заявил ее глава Давид Арахамия, передает корреспондент LB.ua.

"Внеочередные заседания мы не планируем сейчас. Но могут быть теоретически (другие) обстоятельства", – заявил он.

Он добавил, что в настоящее время во фракции опрашивают народных депутатов по поводу их планов на новогодние праздники.

"Поэтому мы все равно делаем опрос всех депутатов, чтобы понять: где и кто будет находиться на новогодние праздники. И после новогодних. Чтобы просто понять наличие депутатов", - сказал он.

Арахамия подчеркнул, что "Слуга народа" "не будет делать итоговое мероприятие. Виновны в этом вы (журналисты). Я шучу. Если мы сделаем итоговое мероприятие, сделаем какой-то фуршет, тогда нам скажут, что это новогодний корпоратив. Давайте честно. Если не сделаем фуршет, скажут, что это был какой-то праздник. Поэтому решили, что не будем. Сделаем в зуме. Все разойдутся по округам, там пообщаемся", - пообещал глава фракции.

Напомним, на содержание партии "Слуга народа" идет приблизительно 345 миллионов гривень в год. Речь идет исключительно о государственном финансировании.