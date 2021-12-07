В Украине стартовал пилотный проект по фармакологическому страхованию

По оценкам Минздрава, ежегодно украинцы оставляют в аптеках около 60 млрд гривен.

В Украине стартовал пилотный проект по фармакологическому страхованию
Фото: Макс Требухов

В Министерстве здравоохранения подписали меморандум о внедрении в шести городах Украины (Ровно, Сумы, Запорожье, Одесса, Харьков и Киев) пилотных проектов по фармакологическому страхованию.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

"По оценкам Минздрава, ежегодно украинцы оставляют в аптеках около 60 млрд грн, и более 50% из них тратят на лекарства без доказанной эффективности и по необоснованным назначениям. Пилотный проект по фармакологическому страхованию, это возможность уменьшить финансовую нагрузку на семейный бюджет за счет добровольного медицинского страхування. Есть лекарства, не входящие в программу «Доступные лекарства», стоимость которых не возмещается по программе реимбурсации, и именно благодаря добровольному страхованию можно получить компенсацию на лекарства, которые назначаются во время амбулаторного лечения», – отметил Ляшко.

В заведениях здравоохранения городов, участвующих в проектах, врачи уже имеют доступ к системе фармакологического страхования.

Для того чтобы принять участие в проекте, пациент должен приобрести страховой полис и известить об этом своего врача. Пациент будет платить 120 грн в месяц и получит возможность использовать страховую сумму в 20 тыс. грн в случае назначения лекарств, не входящих в программу "Доступные лекарства", и стоимость которых не возмещается по программе реимбурсации.

Чтобы получить лекарство по страховке в случае болезни, пациент приходит к врачу, обследуется, получает рецепт. Препараты, входящие в программу фармакологического страхования, автоматически бронируются в аптеке. Затем пациент получает уведомление с информацией об аптеке, где можно забрать лекарство. Оплата лекарства страховой компанией производится автоматически, без привлечения пациента или врача.

В Минздраве отметили, что рецепты выписываются только на международные некоммерческие названия препаратов (МНН). Выбор торгового наименования автоматизирован и действует на принципах доступности и цены. Условия проекта делают невозможным назначение лекарства, не предусмотренные клиническими протоколами.

Напомним, в 2020 году украинцы потратили почти 14 млрд гривен на гомеопатию, БАДы и неэффективные лекарства.

Программу "Доступные лекарства", согласно которой некоторые категории лекарства можно получить в аптеках бесплатно или за небольшую сумму, Министерство здравоохранения Украины запустило в апреле 2017 года.

В прошлом году был утвержден новый реестр лекарственных средств, подпадающих под реимбурсацию (программа "Доступные лекарства"). Новый реестр содержал 264 позиции лекарственных средств. 85 из них полностью бесплатны для пациентов.

В Минздраве также отметили, что на 1 октября 2021 года программа "Доступные лекарства" также расширилась: теперь в программу реимбурсации включено 466 лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, профилактики инсультов и инфарктов, бронхиальной астмы, эпилепсии, расстройств психики и поведения. В этом году в программе Доступные лекарства уже компенсировано 963 миллиона гривен за погашенные рецепты.

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