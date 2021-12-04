Киевская область ужесточает проверки соблюдения карантинных ограничений

В ОГА напомнили, что с 6 декабря правила карантина в "желтой" зоне изменятся.

В Киевской области ужесточаются проверки соблюдения карантинных ограничений в общественных местах и в транспорте.

Об этом сообщается на сайте ОГА.

"Мы вынуждены усилить проверки соблюдения ограничений карантина. Такие действия вызваны потребностью уменьшить нагрузку на врачей и медицинскую систему, ведь в стационары в большинстве попадают именно те пациенты, которые не получили полного курса прививки", - отметил глава Киевской ОГА Василий Володин.

В ОГА напомнили, что с 6 декабря вступают в действие обновленные правила карантина. Теперь посещать общественные заведения на желтом уровне можно будет только тем людям, которые получили по крайней мере одну прививку против COVID-19 или имеют отрицательный тест или сертификат о выздоровлении. Эта же норма распространяется и на служащих.

Пассажиры общественного транспорта должны иметь документ о вакцинации или выздоровлении. Запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в городском и внутриобластном общественном транспорте в количестве большем, чем совокупное количество мест для сидения и 50% мест для стояния, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства.

Напомним, сейчас 19 регионов Украины находятся в "красной", строжайшей зоне адаптивного карантина. Однако пик волны COVID-19 в Украине уже прошел, и вскоре их начнут постепенно возвращать в "желтую" зону.

С 6 декабря усилятся правила карантина в "желтой" зоне.