Киевская область ужесточает проверки соблюдения карантинных ограничений

В ОГА напомнили, что с 6 декабря правила карантина в "желтой" зоне изменятся.

Киевская область ужесточает проверки соблюдения карантинных ограничений
Фото: kharkivoda.gov.ua

В Киевской области ужесточаются проверки соблюдения карантинных ограничений в общественных местах и в транспорте.

Об этом сообщается на сайте ОГА.

"Мы вынуждены усилить проверки соблюдения ограничений карантина. Такие действия вызваны потребностью уменьшить нагрузку на врачей и медицинскую систему, ведь в стационары в большинстве попадают именно те пациенты, которые не получили полного курса прививки", - отметил глава Киевской ОГА Василий Володин.

В ОГА напомнили, что с 6 декабря вступают в действие обновленные правила карантина. Теперь посещать общественные заведения на желтом уровне можно будет только тем людям, которые получили по крайней мере одну прививку против COVID-19 или имеют отрицательный тест или сертификат о выздоровлении. Эта же норма распространяется и на служащих.

Пассажиры общественного транспорта должны иметь документ о вакцинации или выздоровлении. Запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в городском и внутриобластном общественном транспорте в количестве большем, чем совокупное количество мест для сидения и 50% мест для стояния, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства.

Напомним, сейчас 19 регионов Украины находятся в "красной", строжайшей зоне адаптивного карантина. Однако пик волны COVID-19 в Украине уже прошел, и вскоре их начнут постепенно возвращать в "желтую" зону.

С 6 декабря усилятся правила карантина в "желтой" зоне.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Обвиняемый по делу пыточной "Изоляция" Евгений Бражников уехал из Украины
В Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного кварталаВ Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного квартала
Суд назначил Стахиву судебно-психиатрическую экспертизу, - адвокатСуд назначил Стахиву судебно-психиатрическую экспертизу, - адвокат
Лукашенко назвал Крым "де-факто и де-юре роSSийским" и собрался с Путиным в СевастопольЛукашенко назвал Крым "де-факто и де-юре роSSийским" и собрался с Путиным в Севастополь
Зеленский о Дне памяти жертв голодоморов: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодомЗеленский о Дне памяти жертв голодоморов: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом
Блок рекламы


Похожие новости
Франция ужесточает правила въезда из-за нового штамма коронавирусаФранция ужесточает правила въезда из-за нового штамма коронавируса
Киевская школа экономики прогнозирует новую волну COVID-19 в январеКиевская школа экономики прогнозирует новую волну COVID-19 в январе
В Нидерландах арестовали 30 участников митинга против карантинных ограниченийВ Нидерландах арестовали 30 участников митинга против карантинных ограничений
В Вене протесты против новых антиковидных ограничений переросли в стычкиВ Вене протесты против новых антиковидных ограничений переросли в стычки
Винницкую область переводят в "красную" зонуВинницкую область переводят в "красную" зону
Черкасская область перейдет в "красную" зонуЧеркасская область перейдет в "красную" зону
Офис президента засекретил результаты люстрационной проверки заместителя секретаря СНБО Демченко, - "Схемы"Офис президента засекретил результаты люстрационной проверки заместителя секретаря СНБО Демченко, - "Схемы"
В "красной" зоне карантинных ограничений находится 15 областей, - МинздравВ "красной" зоне карантинных ограничений находится 15 областей, - Минздрав
Волынская область с 8 ноября переходит в "красную" зонуВолынская область с 8 ноября переходит в "красную" зону
Ляшко: "Волынская область будет отнесена к "красной" зоне"
Последние новости
Подгружаем последние новости