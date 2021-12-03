Рудык: "В законопроектах Зеленского по множественному гражданству нет предохранителей в отношении граждан страны-агрессора"

По словам депутата, этот вопрос будут изучать в парламенте.

Глава партии "Голос" Кира Рудык считает очень спорным вопросом введение множественного гражданства, механизм которого предложен в президентских законопроектах.

Об этом она сообщила журналистам в кулуарах парламента.

"Законопроект не проработан и не защищает от того, чтобы гражданство Украины получали граждане страны-агрессора. Каким образом будут определять людей, кто может иметь двойное гражданство: люди, которых заставили получить роSSийский паспорт, потому что они проживают на временно оккупированных территориях, и тех, кто получил его по зову души?" – заявила она.

Рудык добавила, что этот вопрос будет изучаться в парламенте.

Напомним, что во время обращения в парламент президент анонсировал законопроект о множественном гражданстве. Он сказал, что украинцы за границей впервые будут чувствовать себя не диаспорой, не людьми украинского происхождения, а людьми украинского гражданства. "Нас 65 миллионов", – добавил он.

Уже на следующий день этот законопроект, а также связанные с ним, были зарегистрированы парламентом. В документах предлагается ввести административную и уголовную ответственность за сокрытие наличия паспорта других стран. Также закрепляется противодействие использованию гражданства другого государства как инструмента вмешательства во внутренние дела Украины, посягательства на независимость, суверенитет и территориальную цельность.