Папа Римский принял отставку архиепископа Парижа из-за "сексуального скандала"

Папа Римский Франциск принял прошение об отречении, поданное архиепископом-митрополитом Парижа Мишелем Опети. Апостольским администратором вакантного прихода назначен архиепископ Жорж Понтье.

Таким образом, Святейший отец удовлетворил прошение об отставке, поданное архиепископом Опети, которое тот подал 25 ноября, сообщают Новости Ватикана.

Ранее газета Le Figaro сообщила, что Опети прислал понтифику письмо с соответствующей просьбой из-за появления в СМИ слухов о его интимной связи с одним из прихожанок. По данным газеты, Опети направил письмо еще 22 ноября - в этот день в журнале Le Point вышла большая статья об архиепископе, в которой среди прочего утверждалось, что он состоял в отношениях с прихожанкой в 2012 году, когда занимал должность генерального викария. 25 ноября его просьба была доставлена в Ватикан.

Опети подтвердил, что в 2012 году одна женщина проявляла к нему повышенный интерес, однако категорически опроверг сексуальную связь с ней.

В прощальном послании Мишель Оппети еще раз подчеркнул, что подал прошение об отречении не потому, что чувствует вину, а для того, чтобы предотвратить разделения, всегда возникающие там, где существуют подозрения и потеря доверия.

"Меня, конечно, очень встревожили нападки в мой адрес. Сегодня я благодарю Бога за то, что в моем сердце царит умиротворение. Я благодарю многих людей, которые проявили ко мне доверие и благосклонность в течение последних дней. Я молюсь о тех, кто, возможно, желал мне зла», – написал он.

Напомним, в 2019-м посла Ватикана во Франции Луиджи Вентуру обвинили в сексуальных домогательствах.

Тогда же Высокопоставленный кардинал Франции Филипп Барбарен приговорен к шести месяцам условного заключения по обвинению в утаивании педофилии.