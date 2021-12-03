Папа Римский принял отставку архиепископа Парижа из-за "сексуального скандала"

Мишель Опети категорически опровергает интимную связь с прихожанкой.

Папа Римский принял отставку архиепископа Парижа из-за "сексуального скандала"
?Мішель Опеті
Фото: ncregister.com

Папа Римский Франциск принял прошение об отречении, поданное архиепископом-митрополитом Парижа Мишелем Опети. Апостольским администратором вакантного прихода назначен архиепископ Жорж Понтье.

Таким образом, Святейший отец удовлетворил прошение об отставке, поданное архиепископом Опети, которое тот подал 25 ноября, сообщают Новости Ватикана.

Ранее газета Le Figaro сообщила, что Опети прислал понтифику письмо с соответствующей просьбой из-за появления в СМИ слухов о его интимной связи с одним из прихожанок. По данным газеты, Опети направил письмо еще 22 ноября - в этот день в журнале Le Point вышла большая статья об архиепископе, в которой среди прочего утверждалось, что он состоял в отношениях с прихожанкой в 2012 году, когда занимал должность генерального викария. 25 ноября его просьба была доставлена в Ватикан.

Опети подтвердил, что в 2012 году одна женщина проявляла к нему повышенный интерес, однако категорически опроверг сексуальную связь с ней.

В прощальном послании Мишель Оппети еще раз подчеркнул, что подал прошение об отречении не потому, что чувствует вину, а для того, чтобы предотвратить разделения, всегда возникающие там, где существуют подозрения и потеря доверия.

"Меня, конечно, очень встревожили нападки в мой адрес. Сегодня я благодарю Бога за то, что в моем сердце царит умиротворение. Я благодарю многих людей, которые проявили ко мне доверие и благосклонность в течение последних дней. Я молюсь о тех, кто, возможно, желал мне зла», – написал он.

Напомним, в 2019-м посла Ватикана во Франции Луиджи Вентуру обвинили в сексуальных домогательствах.

Тогда же Высокопоставленный кардинал Франции Филипп Барбарен приговорен к шести месяцам условного заключения по обвинению в утаивании педофилии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Обвиняемый по делу пыточной "Изоляция" Евгений Бражников уехал из Украины
Переворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика МВД, - журналист BuzzFeed МиллерПереворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика МВД, - журналист BuzzFeed Миллер
Лукашенко назвал Крым "де-факто и де-юре роSSийским" и собрался с Путиным в СевастопольЛукашенко назвал Крым "де-факто и де-юре роSSийским" и собрался с Путиным в Севастополь
Зеленский о Дне памяти жертв голодоморов: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодомЗеленский о Дне памяти жертв голодоморов: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом
В Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного кварталаВ Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного квартала
Блок рекламы


Похожие новости
Рада приняла бюджет-2022 во втором чтении и в целом (обновлено)Рада приняла бюджет-2022 во втором чтении и в целом (обновлено)
Заместитель министра иностранных дел Божок подал в отставкуЗаместитель министра иностранных дел Божок подал в отставку
Франция ужесточает правила въезда из-за нового штамма коронавирусаФранция ужесточает правила въезда из-за нового штамма коронавируса
В Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного кварталаВ Киеве из-за запланированных акций усилили охрану и частично ограничили движение вокруг правительственного квартала
Рада приняла закон о военных капелланахРада приняла закон о военных капелланах
Новый руководитель ГП "ГарПок" подал в отставку через две недели после назначенияНовый руководитель ГП "ГарПок" подал в отставку через две недели после назначения
В годовщину силового разгона митинга студентов "Беркутом" Кличко и Сенцов приняли участие "Диалогах о достоинстве" на МайданеВ годовщину силового разгона митинга студентов "Беркутом" Кличко и Сенцов приняли участие "Диалогах о достоинстве" на Майдане
Парламент принял промежуточный отчет ВСК по вагнеровцамПарламент принял промежуточный отчет ВСК по вагнеровцам
Верховная Рада приняла "ресурсный" законопроект 5600 (обновлено)Верховная Рада приняла "ресурсный" законопроект 5600 (обновлено)
Возле МВД устроили протест из-за нападения на бар "Хвылевой"Возле МВД устроили протест из-за нападения на бар "Хвылевой"
Последние новости
Подгружаем последние новости