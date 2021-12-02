Украинский политзаключенный Яцкин объявил голодовку в роSSийском СИЗО

"Это может быть очень опасно. Но другого выхода он не видит".

Украинский политзаключенный Иван Яцкин, которого оккупационные власти Крыма приговорили к 11 годам лишения свободы, объявил голодовку.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.

"Иван Яцкин все еще на этапе. Из Краснодарского края его перевезли в печально известную пытками заключенных Саратовскую область. А именно в СИЗО-1 Саратова", - рассказал Полозов в фейсбуке.

По его словам, на этапе у Яцкина отобрали лекарство, порвали ему единственную сумку и отказались предоставить иглу с нитью, чтобы ее зашить. Ему приходится пить воду из-под крана плохого качества, потому что покупать бутилированную запрещают.

"По последним сведениям от него (связи практически нет), Иван Яцкин объявил голодовку. С учетом его состояния здоровья это может быть очень опасно. Но, как он просил передать, другого выхода он не видит", - подчеркнул адвокат.

На его сообщение уже отреагировала омбудсмен Людмила Денисова.

"Нечеловеческое отношение к гражданину Украины является грубым нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которое приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению, и статье 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и социальным советом ООН . Обращаюсь к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием обеспечить гражданину Украины Ивану Яцкину надлежащие условия содержания, согласно международным стандартам", - написала она в фейсбуке.

Уроженец села Войково Первомайского района Крыма Иван Яцкин был задержан оккупационными властями полуострова 16 октября 2019 года. Его обвинили в шпионаже по ст.275 Уголовного кодекса РоSSии (государственная измена) и приговорили к 11 годам лишения свободы.