Монастырский предложил увеличить зарплаты правоохранителям за счет акцизов из алкоголя

"Сегодня парковщики и разносчики пиццы получают больше, чем нацгвардейцы и пограничники".

Монастырский предложил увеличить зарплаты правоохранителям за счет акцизов из алкоголя
Глава МВД Денис Монастырский
Фото: МВД

Министр внутренних дел Денис Монастырский считает, что заработную плату правоохранителям можно повысить за счет детенизации экономики. По его словам, детенизация возможна через повышение сбора акцизов с ликероводочных изделий.

Об этом глава МВД заявил во время заседания Кабинета министров 1 декабря.

"Заработная плата пограничников, спасателей, бойцов Нацгвардии и полицейских действительно жалкая. Сегодня парковщики и разносчики пиццы получают больше, чем нацгвардейцы, которые обеспечивают публичную безопасность и несут службу в ООС, и пограничники, защищающие наши границы. Мы можем повысить зарплаты для 350 тысяч работников системы МВД и начать строить государственную границу путем детенизации экономики", - цитирует Монастырского пресс-служба МВД.

Министр подчеркнул, что об увеличении ставок акциза речь не идет - исключительно о детенизации экономики.

"По результатам работы в прошлом месяце системы МВД поступления по акцизу увеличилось на около 1 млрд грн по сравнению с прошлым месяцем. Абсолютно реально увеличить эти средства на 10 млрд в следующем году и выделить их на денежное довольствие подразделений МВД. Это позволит постепенно повысить зарплаты на 20%. Я беру на себя политическую ответственность за реализацию этого предложения и прошу поддержки коллег", - отметил он.

Напомним, в июне 2021 года тогдашний заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что украинские полицейские массово увольняются из-за низких зарплат. Ранее Геращенко говорил, что низкие зарплаты привели к тому, что недокомплект патрульной полиции в Киеве достигает 50%.

В сентябре глава МВД Денис Монастырский заявил, что потребует повышения зарплат полицейским. Министр рассказал, что в Нацполиции зарплаты корректируются в пределах 12-16 тысяч гривен, с надбавками и выплатами за выслугу лет.

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