Нардепа Гончаренко не пустили в зал Рады с плакатом
Его коллега по фракции пришла в Раду в футболке "Кто из них крот" и изображениям Зеленского и Ермака.
Народного депутата Алексея Гончаренко ("Евросолидарность") не пустили в зал Верховной Рады с плакатом с изображением QR-кода.
Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента.
"Коллеги очень переживают, думают, наверняка, что это и есть государственный переворот", – зиронизировал он.
За QR-кодом открывается видеообращение Гончаренко.
Коллеги нардепа по фракции, в частности Нина Южанина, пришла в парламент в футболке "Кто из них крот" и изображениями Владимира Зеленского и Андрея Ермака.
"Слуги народа" в это время ходят в футболках "За президента. Против олигархов".
Напомним, что президент начнет свое выступление перед Радой сегодня в 10 часов. По словам его представителя Сергея Никифорова, в ежегодном обращении в парламент он будет говорить о состоянии Украины на данный момент и о положении государства на международной арене.
Он также анонсировал "изюминки" и "сюрпризы".