Нардепа Гончаренко не пустили в зал Рады с плакатом

Его коллега по фракции пришла в Раду в футболке "Кто из них крот" и изображениям Зеленского и Ермака.

Народного депутата Алексея Гончаренко ("Евросолидарность") не пустили в зал Верховной Рады с плакатом с изображением QR-кода.

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента.

"Коллеги очень переживают, думают, наверняка, что это и есть государственный переворот", – зиронизировал он.

Фото: Анна Стешенко

За QR-кодом открывается видеообращение Гончаренко.

Коллеги нардепа по фракции, в частности Нина Южанина, пришла в парламент в футболке "Кто из них крот" и изображениями Владимира Зеленского и Андрея Ермака.

"Слуги народа" в это время ходят в футболках "За президента. Против олигархов".

Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко

Напомним, что президент начнет свое выступление перед Радой сегодня в 10 часов. По словам его представителя Сергея Никифорова, в ежегодном обращении в парламент он будет говорить о состоянии Украины на данный момент и о положении государства на международной арене.

Он также анонсировал "изюминки" и "сюрпризы".

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