Аваков публично заступился за журналиста Бутусова после пресс-конференции Зеленского

После скандальной пресс-конференции Владимира Зеленского, во время которой между ним и журналистом Юрием Бутусовым произошел скандал, против Бутусова было открыто уголовное производство. Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заступился за журналиста и считает действия власти "идиотизмом и актом избирательного правосудия против инакомыслящего гражданина".

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту публикации журналистом Юрием Бутусовым видео с "Байрактара", предъявив ему обвинения по статьям 414 УК Украины (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) и 437 УКУ (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

Сам Бутусов считает, что президент Владимир Зеленский отомстил ему таким образом" за свою позорную пресс-конференцию". Напомним, что во время пресс-конференции Бутусов спросил у Зеленского, не стыдно ли ему держать у себя роSSийского агента Руслана Демченко, который во времена Януковича был соавтором "харьковских соглашений", благодаря которым Крым отдали РоSSии. На что президент ответил, что Демченко – полезный руководитель, хоть и сохранил свою должность вопреки закону о люстрации.



Арсен Аваков на своей странице в Facebook также высказался по этому поводу:

"Возбуждение ДБР дела по Юрию Бутусову – это идиотизм и ещё один публичный акт избирательного правосудия против инакомыслящего гражданина, критикующего власть. Воскресные торопыги демонстрируют мстительность обиженной власти. И не имеет значения, от самого президента идёт команда или от его посипак. Стыд и позор!", - написал Аваков.

Напомним, ранее Арсен Аваков дал свою оценку конфликту Зеленского с Ахметовым.