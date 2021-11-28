Израиль сегодня закроет свои границы для всех иностранцев из-за "омикрона"

Граждане Израиля должны предоставить отрицательный результат ПЦР и самоизолироваться на три дня, если они были вакцинированы против коронавируса, и на семь дней, если они этого не сделали, пишет msn.com.
Отметим, всего четыре недели назад Израиль вновь открыл свои границы для иностранных туристов после длительного закрытия из-за коронавируса.
Новые ограничения вводятся всего за несколько часов до восьмидневного еврейского праздника Хануки – Фестиваля огней.
Новый вариант вызывает беспокойство и потенциально может быть очень опасным. Мы поднимаем красное знамя”, – заявил Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт.
В то же время иностранцев с правом въезда в страну для прохождения карантина будут размещать в специальной "коронавирусной" гостинице, пишет Немецкая волна.
Сейчас в Израиле официально подтвержден один случай заражения "омикроном", еще семеро пациентов ожидают результатов анализа их тестов.
Ранее израильское правительство уже ввело ограничения на сообщение с африканским регионом, где получил широкое распространение "омикрон". Многие африканские страны, прежде всего расположенные на юге континента, Израиль внес в так называемый "красный список".
Отметим, вариант коронавируса B.1.1.529, впервые обнаруженный в Ботсване и ЮАР, получил название "омикрон".
Всемирная организация охраны здоровья дала ему статус "вызывающий беспокойство" (VOC). От известных ранее вариантов вируса SARS-CoV-2 "омикрон" отличается большим количеством мутаций.
По мнению ряда экспертов, антитела могут хуже справляться с ним, а используемые сейчас вакцины могут оказаться менее эффективными.
Весомых научных данных о том, насколько этот вариант вируса опасен, на самом деле пока нет.
Напомним, два первых случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выявили на территории Великобритании.