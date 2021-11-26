Новый штамм коронавируса распространяется из Африки. Что говорят в ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения мониторит новый штамм covid-19, обнаруженный в Южной Африке. На 26 ноября запланирована специальная встреча, чтобы обсудить эффект штамма, пишет CNBC.

Фото: globalnews.ca

Вариант, которому пока присвоено поэтическое название B.1.1.529, был обнаружен в небольших количествах в Южной Африке.

«Мы пока мало что о нем знаем. Нам известно, что у этого штамма большое количество мутаций. Угроза в том, что, когда мутаций много, это влияет на поведение вируса», — заявила Мария Ван Керкхове, технический руководитель ВОЗ по Covid-19.

Что известно

Южноафриканские ученые обнаружили более 30 мутаций белка «шипа» — элемента вируса, связывающего его с клетками организма, сообщил южноафриканский ученый Тулио де Оливейра.

Вариант B.1.1.529 содержит многочисленные мутации, связанные с повышенной стойкостью к антителам, что может снизить эффективность вакцин, а также мутации, которые делают его в целом более заразным. Других мутаций в новом штамме не было замечено, поэтому ученые пока не знают, насколько они значимы и изменят ли они поведение вируса.

Вариант быстро распространяется

Этот вариант быстро распространился в провинции Гаутенг, где расположен самый большой город страны — Йоханнесбург.

«Все путешествуют в и из Гаутенга из всех уголков Южной Африки. Следовательно, можно быть уверенными, что в ближайшие несколько дней начнется рост заболеваемости. Мы увидим это в ближайшие дни или недели», — заявил министр здравоохранения Южной Африки Джо Фаахла. По его словам, новый вариант уже был обнаружен в Ботсване и Гонконге.

Исследователи проконсультируются и попытаются понять, как новая мутация повлияет на диагностику, лечение и вакцину, заявила Ван Керкхове. По ее словам, существует менее 100 полных последовательностей генома новой мутации.

Рабочая группа по эволюции вируса решит, станет ли B.1.1.529 «вариантом, находящимся под наблюдением» или «угрожающим». Уже после этого ВОЗ присвоит ему букву греческого алфавита.

Как отреагировали другие страны

Великобритания объявила о запрете полетов из шести африканских стран, включая Южную Африку, начиная с 26 ноября.

Агентство здравоохранения Великобритании «исследует новый вариант», — заявил министр здравоохранения Саджид Джавид, анонсировав ограничение путешествий. «Нужно больше данных, но мы уже принимаем меры предосторожности», — добавил он.

Приближающийся сезон праздников уже был под угрозой из-за роста случаев заражения во всем мире, особенно в Европе.