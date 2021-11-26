Евросоюз вслед за Британией запретит авирейсы из южной Африки

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 вызывает все большее беспокойство.

Евросоюз вслед за Британией запретит авирейсы из южной Африки
Фото: ЕРА/UPG

Европейский Союз вслед за Великобританией намерен запретить авиарейсы из южноафриканских стран в связи с распространением нового, вероятно более заразного варианта коронавируса B.1.1529.

Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Европейская комиссия будет предлагать в тесной координации с государствами-членами активировать немедленный запрет на авиаперевозки из южноафриканского региона в связи с вариантом B.1.1.529", - говорится в твиттере фон дер Ляйен.

The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2021

Новый вариант коронавируса, который был обнаружен на юге Африки, вызывает значительную обеспокоенность у ученых, поскольку имеет необычно большое количество мутаций и быстро распространяется в ЮАР, Ботсване, а возможно, и в других странах региона.

Великобритания запретила рейсы не только из ЮАР и Ботсваны, но и соседних Лесото, Эсватини (бывший Свазиленд), Зимбабве и Намибии.

В Израиле в эти страны добавили еще и Мозамбик, но в стране уже зарегистрировали первый случай B.1.1.529. Этот штамм обнаружили у мужчины, недавно приехавшего из Малави, граничащего с Мозамбиком.

У нового варианта, еще не получившего греческого названия, обнаружили 32 мутации, позволяющие ему быстро распространяться. Способен ли он обходить антитела, которые образуются в организме после вакцинации или заражения другими штаммами, пока неизвестно.

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