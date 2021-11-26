Евросоюз вслед за Британией запретит авирейсы из южной Африки
Новый штамм коронавируса B.1.1.529 вызывает все большее беспокойство.
Фото: ЕРА/UPG
Европейский Союз вслед за Великобританией намерен запретить авиарейсы из южноафриканских стран в связи с распространением нового, вероятно более заразного варианта коронавируса B.1.1529.
Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Европейская комиссия будет предлагать в тесной координации с государствами-членами активировать немедленный запрет на авиаперевозки из южноафриканского региона в связи с вариантом B.1.1.529", - говорится в твиттере фон дер Ляйен.
The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529.
Новый вариант коронавируса, который был обнаружен на юге Африки, вызывает значительную обеспокоенность у ученых, поскольку имеет необычно большое количество мутаций и быстро распространяется в ЮАР, Ботсване, а возможно, и в других странах региона.
Великобритания запретила рейсы не только из ЮАР и Ботсваны, но и соседних Лесото, Эсватини (бывший Свазиленд), Зимбабве и Намибии.
В Израиле в эти страны добавили еще и Мозамбик, но в стране уже зарегистрировали первый случай B.1.1.529. Этот штамм обнаружили у мужчины, недавно приехавшего из Малави, граничащего с Мозамбиком.
У нового варианта, еще не получившего греческого названия, обнаружили 32 мутации, позволяющие ему быстро распространяться. Способен ли он обходить антитела, которые образуются в организме после вакцинации или заражения другими штаммами, пока неизвестно.