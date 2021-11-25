Мировые столицы рассматривают санкции, способные сделать больно роSSийской экономике, - Кулеба

Глава МИД отметил, что тональность сигналов международного сообщества в сторону Кремля стала жестче.

Мировые столицы рассматривают санкции, способные сделать больно роSSийской экономике, - Кулеба
Дмитро Кулеба
Фото: aa.com.tr

Ряд стран работает над ужесточением санкций против РоSSии на фоне наращивания с ее стороны военных сил на границах Украины.

Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что главной целью Украины является сдерживание РоSSии от дальнейших агрессивных действий. Москва должна понимать, какие политические, экономические и человеческие потери будут нести в случае нового этапа агрессии.

"Новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить, поэтому лучше этого не делать", – отметил Кулеба о главном мнении, которое должен осознать президент РФ Владимир Путин.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что тональность сигналов международного сообщества в сторону Кремля ужесточилась.

"В ряде мировых столиц рассматриваются конкретные экономические санкции, способные сделать больно роSSийской экономике и кошелькам роSSийских богачей. Украина параллельно получает новое вооружение армии", – сообщил он.

Кулеба добавил, что Кремль стремится взорвать архитектуру безопасности после завершения Холодной войны.

"Украина вместе с партнерами при эскалации роSSийской агрессии готовится выступить единым фронтом", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, 23 ноября CNN сообщило, что США ведут переговоры с европейскими партнерами по разработке нового пакета санкций против РоSSии на случай нового вторжения в Украину. Об этом свидетельствуют предложенные поправки в оборонный бюджет на 2022 год.

В них речь идет о санкциях против чиновников Кремля, включая Владимира Путина в случае эскалации войны со стороны РоSSии. Также поправка главы Сената по международным отношениям Боба Мендеса призывает к дополнительным санкциям против газопровода "Северный поток-2".



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