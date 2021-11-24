ГПСУ объявила о начале спецоперации на границе с Беларусью

К охране границы были привлечены полиция и Национальная гвардия.

ГПСУ объявила о начале спецоперации на границе с Беларусью
Фото: ДПСУ

Украина с 23 ноября начала специальную пограничную операцию "Полесье" по недопущению миграционного кризиса на границе с Беларусью.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Для дальнейшего реагирования на возможное осложнение ситуации совместно с взаимодействующими государственными структурами согласовано проведение совместной специальной пограничной операции, и проработан соответствующий план. И вчера вечером она официально началась", – заявил первый заместитель главы ГПСУ Владимир Никифоренко.

Главная задача операции – не позволить нелегальным мигрантам перейти государственную границу в Украину. Для этого будут увеличены приграничные наряды, а для охраны границы будут использовать авиацию, беспилотные летательные аппараты и технические средства наблюдения.

Предусмотрено существенное усиление пограничного режима вдоль украинско-белорусского участка государственной границы с увеличением количества людей на возможных направлениях прорыва границы. На пограничных дорогах появятся контрольные посты.

Операция координируется Государственной пограничной службой и проводится совместно с силами Национальной гвардии, Национальной полиции, ВСУ и другими задействованными резервами.

Напомним, что Украина опасается наплыва мигрантов из Ирака и стран Ближнего Востока, прилетевших в Беларусь в надежде попасть в Евросоюз. Сейчас они в основном находятся около границы с Польшей.

Миграционный кризис начался после того, как в сентябре 2020 г. Евросоюз отказался признать легитимность победы Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси и призвал к проведению новых свободных выборов в Беларуси под наблюдением ОБСЕ/БДИПЧ. Совсем отношения между ЕС и режимом Лукашенко испортились после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске для задержания оппозиционного блогера.

В ответ с июня 2021 г. белорусский режим начал целенаправленно организовывать транзит мигрантов в страны Евросоюза. Сначала жертвой избрали Литву, затем – Латвию и Польшу. Ситуация накалилась в начале ноября, когда в приграничных районах Беларуси застряли несколько тысяч мигрантов, которых в Польшу не пускают.

После Польши с потоком мигрантов из Беларуси может столкнуться и Украина. 10 ноября состоялось заседание СНБО, на котором было принято решение увеличить количество пограничников на участке границы с Беларусью и привлечь резервы Национальной гвардии и Национальной полиции.

МВД решило дополнительно направить к границе с Беларусью 8,5 тысячи военнослужащих и полицейских. Эта группировка будет состоять из 3 тысяч военнослужащих ГПСУ, 3,5 тысячи – НГУ и 2 тысячи – Нацполиции.

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