Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что Украине следует помнить о судьбе Афганистана на фоне сообщений о возможном отправлении Соединенными Штатами оружия и советников в страну. Об этом сообщает роSSийское информагентство "Интерфакс".

"Все стремления США "помочь" Украине ведут ее к пропасти", - сказал Картаполов, предложив вспомнить, "чем завершилась американская авантюра в Афганистане".

"Не придется ли потом украинцам цепляться за улетающие американские самолеты и вертолеты. А когда придет время, рядом уже не будет этих советчиков и помощников", - добавил депутат.

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена взвешивает решение об отправке военных советников и нового оборудования, включая оружие, в Украину. Это происходит на фоне наращивания Россией сил на границах.

По словам собеседников, в пакет помощи с летальным оружием могут входить новые противотанковые ракеты Javelin, другие ракеты и минометы. Также рассматривается в качестве варианта ПЗРК Stinger. Минобороны настаивает на отправке в Украину вместо Афганистана некоторого оборудования, в частности, вертолетов Ми-17.

Эти вертолеты американцы купили у РоSSии для того, чтобы потом отправить в Афганистан.

В Кремле считают, что заявления о подготовке роSSийского вторжения являются маскировкой "агрессивных замыслов Украины", а также обвинили США в "накачивании Украины оружием".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на роSSийскую дезинформацию сказал, что Украина не планирует наступательной военной операции на Донбассе и предана поиску политико-дипломатического разрешения конфликта.

Американская миссия в Афганистане, которая была завершена в конце августа 2021 года, длилась почти 20 лет. Она началась 7 октября 2011 года, то есть вскоре после теракта с башнями-близнецами 11 сентября, который лидер "Аль-Каиды" Усама бен Ладен спланировал из Афганистана, где имел политическое убежище.

За это время погибли более 2,4 тысячи американских военных. Кроме того, за это время боевых действий в Афганистане погибли также более 1,1 тысячи входивших в коалицию военнослужащих союзников США . С афганской стороны война стоила более 100 тысяч жертв как среди военных, так и гражданского населения.

15 августа исламистское фундаменталистское движение "Талибан" захватило власть в стране, взяв Кабул. Это произошло после того, как США и их союзники начали вывод войск из Афганистана, а афганские правительственные войска практически не оказывали сопротивления талибам.

Захват в Афганистане сопровождался большим количеством жертв среди гражданского населения.

Сразу после захвата талибами Кабула канцлер ФРГ Ангела Меркель признала провал миссии западной коалиции в Афганистане. Говоря о выводе войск США , канцлер отметила, что на это были "внутриполитические причины" в США , но в результате за выводом войск возник "эффект домино", разваливший сложившийся за 20 лет порядок.

Военное вторжение Советского Союза в суверенный Афганистан под предлогом борьбы против повстанческих групп моджахедов длилось 10 лет. Война в Афганистане началась в декабре 1979 года нападением спецподразделений КГБ СССР на президентский дворец в Кабуле и убийством президента страны Хафизуллы Амина вместе с его окружением и замены его марионеточным правительством более управляемого Кармаля Бабрака. В Афганистан был переброшен "ограниченный контингент" советской армии.

Война, по официальным советским данным, продолжалась до вывода основной массы советских войск 15 февраля 1989 года.

В результате этой войны погибли (по международным данным, принятым также и в бывшем СССР) около 1,5 млн или 10% из числа населения страны в то время. Советские потери, по официальным данным СССР , составили около 15 тысяч военнослужащих.

Через горнило советско-афганской войны прошли более 160 тыс. украинцев – около 25% от общего числа советских военнослужащих. Из них более 3 тысяч погибли, десятки считаются пропавшими без вести или попавшими в плен.

Ранения получили более 8 тыс. украинцев (по другим данным – более 11 тысяч), из них 4 687 вернулись домой инвалидами.